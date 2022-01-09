В Алма-Ате в результате обстрела погибла четырехлетняя девочка

Четырехлетняя девочка погибла в Алма-Ате в результате обстрела, устроенного неизвестными.

"7 января машина с четырьмя детьми ехала в Алма-Ату по улице Сейфуллина на пересечении с Сатпаева. Автомобиль обстреляли. В результате выстрелов умерла 4-летняя девочка", - сообщила уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин. Ее слова приводит агентство Tengrinews.kz.

Накануне сообщалось о гибели 11-летнего ребенка от огнестрельного ранения в Алма-Ате.

Сегодня заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров сообщил о том, что боевики до сих пор оказывают вооруженное сопротивление в ряде районов города.