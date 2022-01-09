В Италии за отказ от вакцинации ввели штраф в размере 100 евро

В Италии начнут штрафовать граждан старше 50 лет, отказавшихся делать прививку от COVID-19. За отказ от вакцинации придется заплатить 100 евро, пишет газета La Stampa. Медики уже назвали сумму штрафа слишком маленькой.

Работодатели теперь могут отстранять от работы сотрудников, не сделавших прививку, без сохранения зарплаты. Исключение только для тех, у кого есть медотвод.

Власти Италии напомнили, что с 10 января ковид-сертификат, срок действия которого сократился до полугода, необходим для посещения ряда общественных мест, включая гостиницы, горные курорты, культурные учреждения, спортзалы, конгресс-центры.

В Италии эпидситуация ухудшается, растет число заражений коронавирусом. В сутки выявляют до 200 тысяч инфицированных. При этом в стране число вакцинированных и переболевших COVID-19 достигло 90 процентов. А в конце прошлого года началась вакцинация детей от 5 до 11 лет.