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Рубрика: В мире

В Италии за отказ от вакцинации ввели штраф в размере 100 евро

В Италии начнут штрафовать граждан старше 50 лет, отказавшихся делать прививку от COVID-19. За отказ от вакцинации придется заплатить 100 евро, пишет газета La Stampa. Медики уже назвали сумму штрафа слишком маленькой.

Фото: EPA-EFE/GIUSEPPE LAMI
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Работодатели теперь могут отстранять от работы сотрудников, не сделавших прививку, без сохранения зарплаты. Исключение только для тех, у кого есть медотвод.

Власти Италии напомнили, что с 10 января ковид-сертификат, срок действия которого сократился до полугода, необходим для посещения ряда общественных мест, включая гостиницы, горные курорты, культурные учреждения, спортзалы, конгресс-центры.

В Италии эпидситуация ухудшается, растет число заражений коронавирусом. В сутки выявляют до 200 тысяч инфицированных. При этом в стране число вакцинированных и переболевших COVID-19 достигло 90 процентов. А в конце прошлого года началась вакцинация детей от 5 до 11 лет.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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