В МИД РФ посоветовали американцам "поднять настроение" перед встречей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала в шутку американским партнерам перед встречей с Россией в Женеве поднять себе настроение.

"Ну, пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", комментируя "неоптимистичный" настрой Вашингтона.

Напомним, 10 января в Женеве пройдут переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США, а 2 января состоится заседание Совета Россия-НАТО, а 13 января - консультации по линии ОБСЕ.