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09.01.2022 00:18
Рубрика: Власть

В МИД РФ посоветовали американцам "поднять настроение" перед встречей

Текст: Александр Саможнев
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала в шутку американским партнерам перед встречей с Россией в Женеве поднять себе настроение.

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"Ну, пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", комментируя "неоптимистичный" настрой Вашингтона.

Напомним, 10 января в Женеве пройдут переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США, а 2 января состоится заседание Совета Россия-НАТО, а 13 января - консультации по линии ОБСЕ.

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