Новости

Блинкен: Прогресс на переговорах с РФ по безопасности возможен "на обоюдной основе" 17:52
Синоптик предупредил москвичей о сугробах, которых не было с 1942 года 17:42
Норвежка Ройселан выиграла гонку преследования в Оберхофе 17:38
В ОДКБ отметили оперативность оказания помощи Казахстану 17:18
Военные летчики доставили из Алма-Аты в Москву еще 100 россиян 17:14
В Казахста­не приостановлена рабо­та обменных пунктов в целях безо­пасности 16:39
Генсек ОДКБ обсудил с командующим миротворцами ситуацию в Казахстане 16:28
В рязанском цирке гимнастка упала с высоты 16:27
Диетолог рассказал, без каких продуктов не обойтись зимой 15:58
Для безопасности Елизаветы II над Виндзорским замком установят бесполетную зону 15:41
Блогер Даня Милохин сообщил, что его не впустили на Украину 15:23
В Минске планируют дефиле одежды президентского мерча 15:04
За новогодние каникулы Сочи посетили более 270 тысяч туристов 14:45
Делегация РФ прибыла в Женеву на переговоры по гарантиям безопасности 14:42
Авианосец США не смог поднять флаг 14:39
В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека 14:26
Три ребенка погибли в ходе беспорядков в Казахстане 14:02
До двух третей компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году 12:59
Шведская наследная принцесса опять заразилась коронавирусом 12:52
В Крым в феврале запустят туристические поезда 12:25
Французы недовольны английским языком в новых паспортах 12:18
Видеоконференция ОДКБ запланирована на 10 января - пресс-служба правительства Армении 12:17
Протестующие в Казахстане использовали для координации действий радиосвязь 12:11
Белорусские миротворцы охраняют военный аэродром Казахстана 12:11
Депутат Госдумы Щапов предложил увеличить налог на сверхдоходы до 50% 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
09.01.2022 17:18
Рубрика: Власть

В ОДКБ отметили оперативность оказания помощи Казахстану

Текст: Тимофей Борисов
Фото: Пресс-служба ОДКБ Фото: Пресс-служба ОДКБ
Фото: Пресс-служба ОДКБ

Сегодня под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова состоялось рабочее совещание с участием представителей генеральных штабов вооруженных сил государств - членов ОДКБ. По видео-конференцсвязи участники отметили главное, что в кратчайшие сроки осуществлена переброска подразделений миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Особенные слова благодарности прозвучали в адрес ВКС России.

В Казахста­не приостановлена рабо­та обменных пунктов в целях безо­пасности

"В ходе совещания было отмечено, что все государства - члены ОДКБ оперативно направили в Республику Казахстан по просьбе главы государства для оказания помощи в урегулировании кризисной ситуации воинские контингенты. В составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ подразделения вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан", - сказано в официальном сообщении пресс-службы Объединенного штаба ОДКБ.

По словам пресс-секретаря Владислава Щегриковича, основными задачами сил являются охрана важных государственных и военных объектов Казахстана.

"Объединенный штаб ОДКБ с начала обострения ситуации в Республике Казахстан переведен на усиленный режим работы. Для координации взаимодействия с оборонными ведомствами государств - членов ОДКБ, в Республику Казахстан направлена оперативная группа во главе с заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ. Развернута круглосуточная работа Центра кризисного реагирования ОДКБ, обеспечивающего видеоконференцсвязь с оборонными ведомствами государств - членов ОДКБ. На особом контроле взаимодействие с оборонными ведомствами по вопросам организации материально-технического обеспечения, размещения воинских контингентов государств - членов ОДКБ и восполнения необходимых средств", - сообщили в пресс-службе.

Власть Работа власти Внешняя политика Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Казахстан В мире экс-СССР Беларусь В мире экс-СССР Армения Международные организации ОДКБ Правительство Минобороны Воздушно-космические силы (ВКС) Массовые беспорядки в Казахстане

Главное сегодня

Шойгу: Россия не имеет права проигрывать в информационной войне
До двух третей компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году
В МВД объяснили, почему отменили штамп о браке и детях в паспорте
Сбербанк восстановил работу мобильного приложения в Казахстане
В Италии за отказ от вакцинации ввели штраф в размере 100 евро
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Путин поручил продумать рост компенсаций на опасном производстве