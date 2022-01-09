В ОДКБ отметили оперативность оказания помощи Казахстану

Сегодня под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова состоялось рабочее совещание с участием представителей генеральных штабов вооруженных сил государств - членов ОДКБ. По видео-конференцсвязи участники отметили главное, что в кратчайшие сроки осуществлена переброска подразделений миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Особенные слова благодарности прозвучали в адрес ВКС России.

"В ходе совещания было отмечено, что все государства - члены ОДКБ оперативно направили в Республику Казахстан по просьбе главы государства для оказания помощи в урегулировании кризисной ситуации воинские контингенты. В составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ подразделения вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан", - сказано в официальном сообщении пресс-службы Объединенного штаба ОДКБ.

По словам пресс-секретаря Владислава Щегриковича, основными задачами сил являются охрана важных государственных и военных объектов Казахстана.

"Объединенный штаб ОДКБ с начала обострения ситуации в Республике Казахстан переведен на усиленный режим работы. Для координации взаимодействия с оборонными ведомствами государств - членов ОДКБ, в Республику Казахстан направлена оперативная группа во главе с заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ. Развернута круглосуточная работа Центра кризисного реагирования ОДКБ, обеспечивающего видеоконференцсвязь с оборонными ведомствами государств - членов ОДКБ. На особом контроле взаимодействие с оборонными ведомствами по вопросам организации материально-технического обеспечения, размещения воинских контингентов государств - членов ОДКБ и восполнения необходимых средств", - сообщили в пресс-службе.