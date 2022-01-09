С сегодняшнего дня меняется расчет стоимости полисов ОСАГО. Для аккуратных владельцев легковых автомобилей, особенно в возрасте и с большим стажем, несмотря на расширение тарифного коридора на 10 процентов не только вниз, но и вверх, полис может подешеветь, благодаря, в том числе, новым коэффициентам. Однако для таксистов он, скорее всего, значительно вырастет в цене. Ведь для них тарифный коридор расширяется ощутимо: на 30 процентов, как вверх, так и вниз. Сегодня вступило в силу указание Центробанка о новых тарифах, а также коэффициентах на ОСАГО.

Напомним, что стоимость полиса ОСАГО считается по нехитрой формуле. Берется базовый тариф и умножается на коэффициенты: территориального использования транспорта, мощности двигателя, возраста и стажа водителя, а также на коэффициент бонус-малус (КБМ). Его принято считать скидкой за безаварийную езду или наказанием для тех, кто по собственной вине совершил ДТП.

Итак, теперь для автовладельцев легковушек физических лиц Центробанк установил тариф в границах от 2224 рублей до 5980 рублей. Его назначают страховые компании персонально для каждого водителя. На тариф влияет большое количество факторов, начиная от давности страхования в одной компании, марки и даже цвета автомобиля, и заканчивая аварийностью и количеством штрафов за нарушения правил дорожного движения. Все эти факторы, влияющие на тариф, указываются на сайте каждого страховщика.

Очевидно, что для автовладельцев, которые давно покупают полис в одной компании и не приносят ей убытков, компания снизит тариф. Но помимо этого, есть еще и коэффициенты. И они тоже изменились с сегодняшнего дня.

Снижаются территориальные коэффициенты для Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска. Но увеличиваются для Севастополя, Симферополя, Магадана и Назрани.

Вырастет стоимость полиса для молодых водителей без стажа управления. Если сейчас для водителей от 16 до 21 года без стажа вождения. До сих пор тариф умножался на 1,93, теперь его будут умножать на 2,27. Коэффициент уменьшился для всех водителей в возрасте старше 40 лет и со стажем управления более 10 лет. Но больше всего он снизился для водителей старше 59 лет со стажем более 14 лет. Теперь он равен 0,83, вместо 0,9.

Меняется также коэффициент бонус-малус. Если ранее для водителя, виновного в трех и более авариях в течение года, тариф умножался на 2,45, то после вступления в силу этого указания, он будет умножаться на 3,92.

Зато для аккуратных водителей предусмотрена значительная скидка. Впервые за все существование ОСАГО снижение тарифа составит более 50 процентов. Тем, кто за десять лет не стал виновником ни одного ДТП, тариф надо будет умножать на КБМ, равный 0,46.

Но стоит напомнить, что КБМ начисляется с 1 апреля каждого года. Так что эффект от этого изменения коэффициента ощутят на себе только те автовладельцы, которые будут оформлять договор ОСАГО после этой даты.

Но для такси однозначно стоимость ОСАГО вырастет. Дело в том, что если в среднем риск аварий для владельцев легковушек не превышает 5 процентов, то для такси этот риск - 30 процентов. То есть в ДТП по собственной вине попадает практически каждый третий водитель такси. Именно по этой причине страховщики всеми правдами и неправдами старались не страховать такие автомобили. Сейчас они просто будут назначать им тариф по максимуму - 12 505 рублей. Со всеми коэффициентами выйдет кругленькая сумма. Однако, если таксопарк будет жестко контролировать своих водителей, то есть шанс значительно снизить стоимость автогражданки. Ведь нижняя планка тарифа для таксистов будет 2014 рублей.

Впрочем, есть риск, что в связи с резким удорожанием стоимости полисов, таксисты просто перестанут их приобретать. А страдать от этого будут законопослушные автовладельцы, которым придется бегать по судам, чтобы взыскать с водителей такси причиненный ущерб. Согласно недавнему исследованию рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Только четверть таксистов ездят с правильно оформленным полисом ОСАГО, у остальных страховки либо нет совсем, либо она не предназначена для такси. В то же время в 9 из 10 случаев ДТП с такси виновник аварии именно водитель машины с шашечками.

Обязать водителей такси ездить максимально аккуратно и с полисом ОСАГО помогла бы система фотовидеофиксации, которая бы выявляла незастрахованные машины. Но пока она не работает.