В России снят запрет на использование открытых систем теплоснабжения

В открытых системах вода для ГВС отбирается из общей системы труб теплоснабжения, а нагрев воды осуществляется в ТЭЦ, котельной или центральном тепловом пункте. В закрытых же системах вода нагревается с использованием теплообменников непосредственно в жилом доме, офисном здании и т.д.

В 2013 году был принят ФЗ-190, который ввел требование отказаться от открытых систем ГВС и установил переходный период до 2022 года. Однако такой переход требовал крупных финансовых вложений. Так, к примеру, в Архангельской области на это потребовалось бы 50 млрд, а в Петербурге - от 100 до 200 млрд рублей.

Замглавы минстроя Светлана Иванова отмечала, что от регионов поступало огромное количество просьб о продлении срока использования открытых систем или отмене запрета на их использование, поскольку для перехода на закрытые системы необходимо перестраивать все существующие системы теплоснабжения многоквартирных домов.

В итоге новый закон признал утратившей силу норму, которая запрещала с 1 января 2022 года использование открытых систем теплоснабжения и ГВС. Но при этом остался запрет на подключение к открытым системам новостроек. Это позволит обеспечить постепенное строительство закрытых систем.

В закрытых системах вода нагревается с помощью теплообменников в жилом доме или офисном здании

Документ также предусматривает проведение обязательной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения (и их отдельных участков) в закрытые при утверждении и актуализации схем теплоснабжения.