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10 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 438-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении""

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 10 января 2022 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "О теплоснабжении"

Комментарии Российской Газеты

В России снят запрет на использование открытых систем теплоснабжения

Принят Государственной Думой 17 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159; 2011, N 23, ст. 3263; N 50, ст. 7359; 2012, N 53, ст. 7616, 7643; 2013, N 19, ст. 2330; 2014, N 42, ст. 5615; N 49, ст. 6913; 2015, N 48, ст. 6723; 2017, N 31, ст. 4828; 2018, N 30, ст. 4555; 2020, N 14, ст. 2014; N 46, ст. 7205; 2021, N 24, ст. 4188) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 155 следующего содержания:

"155) утверждение порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;";

2) часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71) обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована);";

3) часть 9 статьи 29 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин