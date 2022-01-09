В суд можно зайти в режиме онлайн

Если гражданин захочет участвовать в судебном заседании в режиме онлайн, ему надо будет написать заявление в суд и в назначенный час пройти по ссылке, авторизовавшись на портале госуслуг. Фото: iStock

Изменения внесены в Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства. Новации делают правосудие гораздо доступней. Это особенно важно в нынешние времена, когда с одной стороны технологии решительно меняют нашу жизнь. А с другой, время от времени нам приходится ограничивать личные контакты ради сохранения здоровья. Поэтому возможность полноценно спорить в режиме онлайн будет весьма актуальна. В режиме онлайн теперь можно будет ознакомиться с материалами дела, получить судебные извещения и копии судебных решений.

Если же в суде есть техническая возможность, то к заседанию можно будет подключиться по видеосвязи с личного устройства. Для этого гражданину нужно будет подать соответствующее ходатайство. А в день суда участник процесса пройдет по нужной ссылке через портал госуслуг.

Впервые начал проводить судебные заседания в режиме видео-конференц-связи Верховный суд России. Сначала для этого использовалась аппаратура, установленная в залах заседаний. Так что участнику процесса в любом случае надо было прийти в суд - ближайшую инстанцию, где есть возможность подключиться к общей судебной сети. Но в период пандемии был сделан следующий шаг.

Весной 2020 года Верховный суд России впервые в стране провел судебное заседание, в котором граждане участвовали с помощью личных компьютеров. Затем подобную практику стали внедрять и региональные суды. Однако все это было в порядке эксперимента. Для того чтобы судебный процесс в "домашнем" режиме стал обычным делом, необходимо было внести поправки в законодательство.

Публикуемый закон корректирует Гражданский процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы, а также Кодекс административного судопроизводства.

Граждане смогут участвовать в судебных процессах прямо из дома с личных компьютеров. Но за нарушение порядка в ходе заседания связь отключат

Почетный адвокат России Никита Филиппов особо подчеркнул, что главная новация именно в том, что участие в судебных заседаниях теперь может обеспечиваться для сторон из любого удобного для них места: дома, офиса и прочего. Главное, чтобы под рукой был гаджет с выходом в Сеть.

"Такая возможность в первую очередь позволяет судебным юристам не тратить личное время и средства доверителей на командировки в иные субъекты", - говорит он.

Кстати, российские суды давно проводят с использованием обычных систем видео-конференц-связи более 1,5 тысячи таких заседаний в день. Сколько будет проводиться процессов на смартфонах - поживем - увидим.

По словам адвоката, теперь в арбитражном, гражданском, административном процессах станет возможным с помощью веб-конференций обеспечивать не только участие сторон, но и свидетелей, экспертов, а также переводчиков. Всех, кого положено, будут предупреждать об ответственности за дачу заведомо ложных сведений. Расписку о предупреждении будут подписывать с помощью усиленной квалификацированной электронной подписи. Так что все нужные формальности в онлайн-процессах обязательно будут соблюдены. Технологии это позволяют.

К работе над принятым законом активно привлекалось адвокатское сообщество. Мнение практиков было учтено. Например, в итоговый текст закона были внесены поправки, позволяющие отключать от веб-конференций лиц, нарушающих порядок в судебном заседании.

С идеей внести такие нормы выступило известное бюро адвокатов. Так что никакой онлайн-режим не освобождает от соблюдения правил приличия.

Также эксперты обращают внимание, что проведение онлайн-заседаний пока ограничивается технической возможностью судов, не всегда имеющих необходимое оборудование.

"В этой связи ожидается, что принятие соответствующих законов ускорит укомплектование судов необходимой техникой, что позволит быстрее и качественнее рассматривать находящиеся в их производстве дела", - говорит Никита Филиппов.

Еще важный момент: принятыми законами закрепляется возможность контактировать с судебными органами в удаленном режиме. Направить заявление, а также получить повестку можно будет через портал государственных услуг и другие информационные системы, которые определит Верховный суд.