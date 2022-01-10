Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 440-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2007, N 41, ст. 4845; 2009, N 29, ст. 3642; 2010, N 18, ст. 2145; N 31, ст. 4163, 4197; N 52, ст. 6994; 2011, N 29, ст. 4291; N 50, ст. 7364; 2012, N 26, ст. 3439; 2013, N 27, ст. 3458; 2014, N 26, ст. 3392; 2015, N 1, ст. 80; 2016, N 1, ст. 29; N 10, ст. 1321; N 18, ст. 2513; N 26, ст. 3889; 2017, N 27, ст. 3944; N 31, ст. 4772; 2018, N 31, ст. 4854; N 49, ст. 7523; 2019, N 29, ст. 3858; N 30, ст. 4099; 2021, N 9, ст. 1470) следующие изменения:

1) часть 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"7. Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.

Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы в электронном виде могут быть поданы в суд посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг), либо информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, либо систем электронного документооборота участников арбитражного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы, которые подаются посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, могут быть подписаны простой электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком, определяемым Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, если настоящим Кодексом не установлено, что указанные документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы, которые подаются посредством систем электронного документооборота участников арбитражного процесса, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.";

2) в части 21 статьи 5 слова "на официальном сайте арбитражного суда" заменить словами "в установленном порядке";

3) в части 6 статьи 11 слова "и систем видео-конференц-связи" заменить словами ", систем видео-конференц-связи и системы веб-конференции";

4) в части 1 статьи 41:

а) абзац первый дополнить предложением следующего содержания: "При наличии в арбитражном суде технической возможности лицам, участвующим в деле, может быть предоставлен доступ к материалам дела в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.";

б) в абзаце втором слова ", заполнять форму, размещенную на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" исключить;

5) статью 56 дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Установление личности свидетеля при его допросе путем использования системы веб-конференции осуществляется с использованием информационно-технологических средств, обеспечивающих идентификацию лица без его личного присутствия (единой системы идентификации и аутентификации, единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации (далее - единая биометрическая система). При этом подписка, указанная в части 4 настоящей статьи, должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.";

6) абзац второй части 2 статьи 64 дополнить словами "либо системы веб-конференции";

7) абзац первый части 2 статьи 72 дополнить предложением следующего содержания: "Заявление об обеспечении доказательств, подаваемое в электронном виде, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.";

8) абзац второй части 1 статьи 92 изложить в следующей редакции:

"Заявление об обеспечении иска, подаваемое в электронном виде, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.";

9) абзац второй части 1 статьи 99 изложить в следующей редакции:

"Заявление об обеспечении имущественных интересов, подаваемое в электронном виде, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.";

10) в статье 121:

а) в абзаце втором части 1 слова "на официальном сайте арбитражного суда" заменить словами "в установленном порядке";

б) в пункте 1 части 2 слова "адрес официального сайта арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается информация о деятельности арбитражного суда";

в) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Судебное извещение в электронном виде направляется участнику арбитражного процесса посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника арбитражного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

11) абзац второй части 1 статьи 122 изложить в следующей редакции:

"Судебный акт в электронном виде направляется участнику арбитражного процесса посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника арбитражного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством размещения этих судебных актов в информационной системе, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса (далее также - в режиме ограниченного доступа). Арбитражный суд также вправе известить указанных лиц о последующих судебных заседаниях или совершении отдельных процессуальных действий по делу путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи.";

12) часть 4 статьи 123 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) имеется подтверждение доставки судебного извещения посредством единого портала государственных и муниципальных услуг участнику арбитражного процесса, давшему согласие на едином портале государственных и муниципальных услуг на уведомление его посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, или доставки судебного извещения посредством системы электронного документооборота участника арбитражного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

13) в статье 125:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Исковое заявление подается в арбитражный суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем.

Исковое заявление, подаваемое в электронном виде, содержащее ходатайство об обеспечении иска, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.";

б) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:

"2) сведения об истце: для организации - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика; для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, дата и место рождения, место работы или дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца;";

в) часть 3 дополнить словами "или в электронном виде посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника арбитражного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия";

14) пункт 1 части 1 статьи 126 дополнить словами ", в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов в электронном виде";

15) в части 4 статьи 127 слова "адрес официального сайта арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается информация о деятельности арбитражного суда";

16) в статье 131:

а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:

"Такой отзыв и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в арбитражный суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

б) в части 3:

слова "заказным письмом с уведомлением о вручении" исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Ответчик направляет отзыв на исковое заявление на бумажном носителе в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв на исковое заявление в электронном виде направляется лицам, участвующим в деле, посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника арбитражного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

17) в абзаце третьем части 3 статьи 135 слова "на официальном сайте соответствующего арбитражного суда" заменить словами "в установленном порядке";

18) абзац первый части 1 статьи 136 дополнить словами "либо системы веб-конференции в соответствии со статьей 1532 настоящего Кодекса";

19) в абзаце втором части 1 статьи 149 слова "пунктом 2" заменить словами "частью 2";

20) в абзаце втором части 1 статьи 151 слова "пунктом 1" заменить словами "частью 1";

21) дополнить статьей 1532 следующего содержания:

"Статья 1532. Участие в судебном заседании путем использования системы веб-конференции

1. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса могут участвовать в судебном заседании путем использования системы веб-конференции при условии заявления ими соответствующего ходатайства и при наличии в арбитражном суде технической возможности осуществления веб-конференции.

Установление личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица, участвующих в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, осуществляется с использованием информационно-технологических средств, обеспечивающих идентификацию лица без его личного присутствия (единой системы идентификации и аутентификации, единой биометрической системы).

Об участии указанных лиц в судебном заседании путем использования системы веб-конференции арбитражный суд выносит определение, в котором указывается время проведения судебного заседания.

Указанным лицам заблаговременно направляется информация в электронном виде, необходимая для участия в судебном заседании с использованием системы веб-конференции.

2. Арбитражный суд, рассматривающий дело, отказывает в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции в случае, если:

1) отсутствует техническая возможность для участия в судебном заседании с использованием системы веб-конференции;

2) разбирательство дела осуществляется в закрытом судебном заседании.

3. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса, участвующие в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, вправе в ходе судебного заседания подавать в арбитражный суд заявления, ходатайства и прилагаемые к ним документы в электронном виде.

4. Арбитражный суд, рассматривающий дело, берет подписку у свидетелей, экспертов, переводчиков, участвующих в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, о разъяснении им прав и обязанностей и предупреждении об ответственности за их нарушение, которая представляется в арбитражный суд в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

5. При использовании системы веб-конференции составляется протокол и ведется видеозапись судебного заседания. Материальный носитель видеозаписи судебного заседания приобщается к протоколу судебного заседания.";

22) часть 4 статьи 154 изложить в следующей редакции:

"4. Лица, присутствующие в зале судебного заседания или участвующие в судебном заседании, проводимом путем использования систем видео-конференц-связи либо системы веб-конференции, обязаны соблюдать установленный порядок. Лицо, нарушающее порядок в судебном заседании или не подчиняющееся законным распоряжениям председательствующего, после предупреждения может быть удалено из зала судебного заседания или отключено от видео-конференц-связи либо веб-конференции.";

23) пункт 9 части 2 статьи 155 после слов "систем видео-конференw-связи" дополнить словами "либо системы веб-конференции";

24) абзац первый части 5 статьи 158 после слов "арбитражного процесса," дополнить словами "возникновения у суда обоснованных сомнений относительно того, что в судебном заседании участвует лицо, прошедшее идентификацию или аутентификацию, либо относительно волеизъявления такого лица,", после слов "систем видео-конференц-связи" дополнить словами "либо системы веб-конференции";

25) часть 4 статьи 159 после слов "при содействии которых заявитель может участвовать в судебном заседании," дополнить словами "либо системы веб-конференции";

26) часть 1 статьи 177 изложить в следующей редакции:

"1. Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Решение, выполненное в форме электронного документа, может быть также направлено лицам, участвующим в деле, посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника арбитражного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

В случае, если решение выполнено только на бумажном носителе, арбитражный суд направляет копии решения лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня принятия решения заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает им под расписку.";

27) в статье 186:

а) в абзаце первом части 1 слова "на официальном сайте арбитражного суда" заменить словами "в установленном порядке";

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Определение, выполненное в форме электронного документа, может быть также направлено указанным лицам посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника арбитражного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

28) часть 3 статьи 199 дополнить предложением следующего содержания: "Ходатайство о приостановлении исполнения решения государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, должностного лица, подаваемое в электронном виде, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.";

29) в части 1 статьи 2254 слова "на своем официальном сайте" заменить словами "в установленном порядке";

30) в части 6 статьи 22510 третье предложение изложить в следующей редакции: "Указанное заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

31) в части 3 статьи 22514 слова "на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается информация о деятельности арбитражного суда";

32) в статье 228:

а) в части 1 слова "на официальном сайте арбитражного суда" заменить словами "в установленном порядке";

б) в абзаце третьем части 2 слова "на официальном сайте арбитражного суда" заменить словами "в установленном порядке";

в) в абзаце втором части 4 слова "на официальном сайте соответствующего арбитражного суда" заменить словами "в установленном порядке";

33) в статье 229:

а) в абзаце втором части 1 слова "на официальном сайте арбитражного суда" заменить словами "в установленном порядке";

б) в абзаце втором части 2 слова "на официальном сайте арбитражного суда" заменить словами "в установленном порядке";

34) в статье 2293:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Заявление о выдаче судебного приказа и прилагаемые к такому заявлению документы могут быть представлены в арбитражный суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

б) в части 4 слова "копии заявления о выдаче судебного приказа" заменить словами "копии указанного заявления";

35) в статье 2295:

а) в абзаце третьем части 3 слова "на официальном сайте арбитражного суда" заменить словами "в установленном порядке";

б) в абзаце третьем части 4 слова "на официальном сайте арбитражного суда" заменить словами "в установленном порядке";

36) часть 1 статьи 231 изложить в следующей редакции:

"1. Заявление об отмене решения третейского суда может быть подано в арбитражный суд лицом, оспаривающим решение, или его представителем на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

37) часть 1 статьи 237 изложить в следующей редакции:

"1. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда может быть подано в арбитражный суд лицом, в пользу которого принято решение, или его представителем на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

38) часть 1 статьи 2402 изложить в следующей редакции:

"1. Заявление о выполнении арбитражным судом функций содействия в отношении третейского суда, указанных в части 2 статьи 2401 настоящего Кодекса (далее - заявление о содействии), может быть подано в арбитражный суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, и должно быть подписано лицом, подающим такое заявление, или его представителем.";

39) абзац первый части 2 статьи 242 изложить в следующей редакции:

"2. Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения может быть подано в арбитражный суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, и должно быть подписано взыскателем или его представителем.";

40) часть 4 статьи 2451 изложить в следующей редакции:

"4. Заявление заинтересованного лица о возражениях против решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения может быть подано в арбитражный суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, и должно быть подписано заинтересованным лицом или его представителем.";

41) в статье 260:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Апелляционная жалоба может быть подана в арбитражный суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем, уполномоченным на подписание жалобы.

Апелляционная жалоба, подаваемая в электронном виде, содержащая ходатайство об обеспечении иска, должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.";

б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Апелляционная жалоба и прилагаемые к ней документы в электронном виде направляются лицам, участвующим в деле, посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника арбитражного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

42) в статье 262:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Отзыв и прилагаемые к нему документы представляются в арбитражный суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с ними до начала судебного заседания.";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Отзыв на бумажном носителе направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв в электронном виде направляется лицам, участвующим в деле, посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника арбитражного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

43) абзац второй части 1 статьи 2651 изложить в следующей редакции:

"Ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов, подаваемое в электронном виде, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.";

44) в статье 277:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Кассационная жалоба подается в арбитражный суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. Кассационная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем, уполномоченным на подписание жалобы.

Кассационная жалоба, подаваемая в электронном виде, содержащая ходатайство об обеспечении иска, должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.";

б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Кассационная жалоба и прилагаемые к ней документы в электронном виде направляются лицам, участвующим в деле, посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника арбитражного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

45) в статье 279:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Отзыв и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в арбитражный суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Отзыв направляется в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания. Отзыв на бумажном носителе направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв в электронном виде направляется лицам, участвующим в деле, посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника арбитражного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

46) абзац второй части 1 статьи 283 изложить в следующей редакции:

"Ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов, подаваемое в электронном виде, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.";

47) часть 1 статьи 2913 изложить в следующей редакции:

"1. Кассационные жалоба, представление подаются в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. Кассационные жалоба, представление подписываются лицом, подающим жалобу, представление, или его представителем, уполномоченным на подписание жалобы, представления.";

48) в статье 2914:

а) в части 3 слова "заказным письмом с уведомлением о вручении" исключить;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Отзыв и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

49) абзац второй части 3 статьи 2916 изложить в следующей редакции:

"Ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов, подаваемое в электронном виде, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.";

50) абзац первый части 6 статьи 3082 изложить в следующей редакции:

"6. Надзорные жалоба, представление подаются на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

51) абзац второй части 3 статьи 3084 изложить в следующей редакции:

"Ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов, подаваемое в электронном виде, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.";

52) в абзаце первом части 1 статьи 312 слова "на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации" заменить словами "в установленном порядке";

53) в статье 313:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам подается в арбитражный суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. Заявление подписывается лицом, подающим заявление, или его представителем, уполномоченным на подписание заявления.";

б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Заявление и прилагаемые к нему документы в электронном виде направляются лицам, участвующим в деле, посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника арбитражного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.".

Статья 2

Статью 114 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 96-ФЗ "О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3013; 2016, N 26, ст. 3889) изложить в следующей редакции:

"Статья 114. Порядок подачи в суд документов в электронном виде, размещения материалов дела и судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предоставления доступа к ним, применения систем видео-конференц-связи и системы веб-конференции в судах определяется Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в пределах своих полномочий.

Требования к техническим и программным средствам, используемым при организации применения веб-конференции, при выполнении судебных актов и иных документов в электронном виде и подписании (заверении) их электронной подписью, к использованию информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для направления таких электронных документов, иные требования, связанные с ведением дела в электронном виде, использованием документов в электронном виде при рассмотрении дела, перечень таких документов, подлежащих приобщению к делу на бумажном носителе, определяются в порядке, установленном Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в пределах своих полномочий.".

Статья 3

Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2006, N 1, ст. 8; 2007, N 31, ст. 4011; 2008, N 24, ст. 2798; 2009, N 14, ст. 1578; 2010, N 18, ст. 2145; N 31, ст. 4163; N 50, ст. 6611; 2011, N 19, ст. 2715; 2013, N 9, ст. 872; N 17, ст. 2033; N 27, ст. 3458, 3479; 2014, N 19, ст. 2331; N 26, ст. 3367; N 48, ст. 6645; 2015, N 10, ст. 1393; 2016, N 1, ст. 29; N 10, ст. 1319; N 26, ст. 3889; 2017, N 31, ст. 4772, 4809; 2018, N 31, ст. 4854; N 49, ст. 7523; 2019, N 29, ст. 3858; N 30, ст. 4099; N 49, ст. 6965; 2020, N 31, ст. 5004) следующие изменения:

1) часть первую1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

"11. Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.

Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы в электронном виде могут быть поданы участником судебного процесса посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг), либо информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, либо систем электронного документооборота участников процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы, которые подаются посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, могут быть подписаны простой электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком, определяемым Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, если настоящим Кодексом не установлено, что указанные документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы, которые подаются посредством систем электронного документооборота участников процесса, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.";

2) в части четвертой статьи 8 слова "на официальном сайте суда" заменить словами "в установленном порядке";

3) часть шестую статьи 10 после слов "систем видео-конференц-связи" дополнить словами ", а также системы веб-конференции";

4) в статье 35:

а) в части первой слова "получать копии судебных постановлений, в том числе получать с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копии судебных постановлений, выполненных в форме электронных документов, а также извещения, вызовы и иные документы (их копии) в электронном виде" заменить словами "получать судебные повестки и иные судебные извещения, а также судебные постановления и их копии на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа", дополнить предложением следующего содержания: "При наличии в суде технической возможности лицам, участвующим в деле, может быть предоставлен доступ к материалам дела в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.";

б) часть первую1 изложить в следующей редакции:

"11. Лица, участвующие в деле, вправе представлять в суд документы в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.";

5) абзац третий части первой статьи 55 дополнить словами ", либо путем использования системы веб-конференции в порядке, установленном статьей 1552 настоящего Кодекса";

6) в части первой статьи 57:

а) в абзаце первом слова "посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "в электронном виде";

б) в абзаце втором слово "им" заменить словами "лицам, участвующим в деле,";

7) в статье 113:

а) в абзаце первом части второй1 слова "на официальном сайте суда" заменить словами "в установленном порядке";

б) часть седьмую изложить в следующей редакции:

"7. Судебное извещение в электронном виде направляется посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Информация о принятии искового заявления, заявления к производству суда, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается судом в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, а по делам с сокращенными сроками рассмотрения - не позднее чем за три дня до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия. Документы, подтверждающие размещение судом в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанной информации, включая дату ее размещения, приобщаются к материалам дела.";

8) часть первую статьи 115 изложить в следующей редакции:

"1. Судебные повестки и иные судебные извещения доставляются участнику процесса по почте, посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, системы электронного документооборота участника процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или лицом, которому судья поручает их доставить. Время их вручения адресату фиксируется установленным в организациях почтовой связи способом, или средствами соответствующей информационной системы, или на документе, подлежащем возврату в суд.";

9) статью 117 изложить в следующей редакции:

"Статья 117. Надлежащее извещение

1. Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия суд располагает сведениями о получении адресатом судебного извещения или иными доказательствами заблаговременного получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

2. Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса также считаются извещенными надлежащим образом судом, если:

1) адресат отказался от получения судебного извещения и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или судом;

2) судебное извещение вручено уполномоченному лицу филиала или представительства юридического лица;

3) судебное извещение вручено представителю лица, участвующего в деле;

4) имеются доказательства вручения судебного извещения в порядке, установленном статьями 113, 115 и 116 настоящего Кодекса;

5) имеются доказательства доставки судебного извещения посредством системы электронного документооборота участника процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;

6) имеются доказательства доставки судебного извещения посредством единого портала государственных и муниципальных услуг участнику процесса, давшему согласие на едином портале государственных и муниципальных услуг на уведомление посредством единого портала государственных и муниципальных услуг.";

10) часть первую статьи 124 изложить в следующей редакции:

"1. Заявление о вынесении судебного приказа и прилагаемые к такому заявлению документы могут быть представлены в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

11) часть третью статьи 127 дополнить абзацем следующего содержания:

"Судебный приказ может быть выполнен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и в двух экземплярах на бумажном носителе. Экземпляры судебного приказа, выполненные на бумажном носителе, составляются на специальном бланке и подписываются судьей.";

12) в статье 131:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"1. Исковое заявление подается в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

б) пункт 2 части второй изложить в следующей редакции:

"2) сведения об истце: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства); для организации - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, а также наименование представителя, адрес для направления ему судебных повесток и иных судебных извещений, один из идентификаторов для гражданина, если заявление подается представителем;";

в) абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:

"Исковое заявление, подаваемое в электронном виде, содержащее ходатайство об обеспечении иска, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.";

13) в пункте 6 статьи 132 слова "посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "в электронном виде";

14) в части второй статьи 133 слова "официального сайта суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается информация о деятельности суда";

15) абзац второй части первой статьи 139 изложить в следующей редакции:

"Заявление об обеспечении иска, подаваемое в электронном виде, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.";

16) в статье 1441:

а) в части первой второе предложение изложить в следующей редакции: "Такое заявление, подаваемое в электронном виде, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.";

б) в части четвертой третье предложение изложить в следующей редакции: "При подаче заявления о предварительном обеспечении защиты авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", в соответствии с настоящей статьей в электронном виде документы, подтверждающие факт использования в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", объектов исключительных прав и права заявителя на указанные объекты, могут быть представлены в электронном виде.";

в) в абзаце втором части пятой слова "на официальном сайте Московского городского суда" заменить словами "в установленном порядке";

г) в абзаце втором части седьмой слова "на официальном сайте Московского городского суда" заменить словами "в установленном порядке";

17) в абзаце первом части второй статьи 152 четвертое предложение изложить в следующей редакции: "Участие сторон в предварительном судебном заседании допускается путем использования систем видео-конференц-связи в порядке, установленном статьей 1551 настоящего Кодекса, либо путем использования системы веб-конференции в порядке, установленном статьей 1552 настоящего Кодекса.";

18) в статье 1551:

а) часть первую дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае, если судом, при содействии которого указанные лица могут участвовать в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи, является арбитражный суд, суд общей юрисдикции, рассматривающий дело, выносит определение о проведении такого судебного заседания в соответствии со статьями 224 и 225 настоящего Кодекса. Копия определения суда общей юрисдикции направляется в арбитражный суд, который обеспечивает проведение судебного заседания путем использования систем видео-конференц-связи в соответствии со статьей 1531 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.";

б) часть вторую после слов "соответствующих судов" дополнить словами ", в том числе арбитражных судов,";

19) дополнить статьей 1552 следующего содержания:

"Статья 1552. Участие в судебном заседании путем использования системы веб-конференции

1. Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса могут участвовать в судебном заседании путем использования системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в суде технической возможности осуществления веб-конференции.

Установление личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица, участвующих в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, осуществляется с использованием информационно-технологических средств, обеспечивающих идентификацию лица без его личного присутствия (единой системы идентификации и аутентификации, единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации (далее - единая биометрическая система).

Об участии указанных лиц в судебном заседании путем использования системы веб-конференции суд выносит определение, в котором указывается время проведения судебного заседания.

Указанным лицам заблаговременно направляется информация в электронном виде, необходимая для участия в судебном заседании с использованием системы веб-конференции.

2. Суд, рассматривающий дело, отказывает в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции в случае, если:

1) отсутствует техническая возможность для участия в судебном заседании с использованием системы веб-конференции;

2) разбирательство дела осуществляется в закрытом судебном заседании.

3. Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса, участвующие в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, вправе в ходе судебного заседания подавать в суд заявления, ходатайства и прилагаемые к ним документы в электронном виде.

4. Суд, рассматривающий дело, берет подписку у свидетелей, экспертов, переводчиков, участвующих в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, о разъяснении им прав и обязанностей и предупреждении об ответственности за их нарушение, которая представляется в суд в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.";

20) часть вторую статьи 159 изложить в следующей редакции:

"2. Лица, нарушающие порядок в судебном заседании или не подчиняющиеся законным распоряжениям председательствующего, после предупреждения могут быть удалены из зала судебного заседания или отключены от видео-конференц-связи либо веб-конференции на все время судебного заседания либо на его часть.

За повторное нарушение порядка в судебном заседании лица, присутствующие в судебном заседании, удаляются из зала заседания суда или отключаются от видео-конференц-связи либо веб-конференции на все время судебного заседания.";

21) часть первую статьи 169 после слов "вследствие неявки кого-либо из участников процесса," дополнить словами "возникновения у суда обоснованных сомнений относительно того, что в судебном заседании участвует лицо, прошедшее идентификацию или аутентификацию, либо относительно волеизъявления такого лица,", после слов "систем видео-конференц-связи" дополнить словами "либо системы веб-конференции";

22) в статье 172 слова "процедуру медиации" заменить словами "процедуры медиации";

23) часть первую статьи 177:

а) после слов "допрошен путем использования систем видео-конференц-связи" дополнить словами "либо системы веб-конференции";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Установление личности свидетеля при его допросе путем использования системы веб-конференции осуществляется с использованием информационно-технологических средств, обеспечивающих идентификацию лица без его личного присутствия (единой системы идентификации и аутентификации, единой биометрической системы). Подписка, которая берется у свидетеля о том, что ему разъяснены его обязанности и ответственность, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Допрос свидетеля проводится судом, рассматривающим гражданское дело по существу, по общим правилам, установленным настоящим Кодексом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 1552 настоящего Кодекса.";

24) часть первую статьи 187 дополнить словами ", либо путем использования системы веб-конференции в порядке, установленном статьей 1552 настоящего Кодекса";

25) часть вторую статьи 188 дополнить словами ", либо путем использования системы веб-конференции в порядке, установленном статьей 1552 настоящего Кодекса";

26) часть вторую статьи 214 изложить в следующей редакции:

"2. Решение суда, выполненное в форме электронного документа, с согласия лиц, участвующих в деле, их представителей направляется им посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня составления мотивированного решения.

Решение суда или копия решения суда в электронном виде могут быть направлены участнику процесса посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае, если решение суда выполнено только на бумажном носителе, суд направляет копии решения суда лицам, участвующим в деле, их представителям не позднее пяти дней после дня принятия и (или) составления решения суда заказным письмом с уведомлением о вручении или по ходатайству указанных лиц вручает им под расписку.";

27) в статье 227:

а) в части первой слова "на официальном сайте суда" заменить словами "в установленном порядке";

б) в части второй слова "на официальном сайте суда" заменить словами "в установленном порядке";

в) дополнить частью третьей следующего содержания:

"3. Определения в электронном виде могут быть направлены участнику процесса посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

28) пункт 141 части второй статьи 229 после слов "систем видео-конференц-связи" дополнить словами ", системы веб-конференции";

29) в части первой статьи 2324 слова "на официальном сайте суда" заменить словами "в установленном порядке";

30) в части шестой статьи 24420 третье предложение изложить в следующей редакции: "Такое заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в суд в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

31) в части третьей статьи 24426 слова "на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Правосудие" заменить словами "на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается информация о деятельности суда";

32) в части первой статьи 321 первое предложение дополнить словами ", на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа";

33) в пункте 2 части четвертой статьи 322 слова "посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "в электронном виде";

34) часть вторую статьи 326 дополнить предложением следующего содержания: "Заявление об отказе от апелляционных жалобы, представления может быть подано в суд в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

35) абзац второй части первой статьи 3262 изложить в следующей редакции:

"Ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов, подаваемое в электронном виде, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.";

36) часть первую статьи 378 изложить в следующей редакции:

"1. Кассационные жалоба, представление подаются в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

37) абзац второй части первой статьи 3793 изложить в следующей редакции:

"Ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов, подаваемое в электронном виде, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.";

38) часть первую статьи 3905 изложить в следующей редакции:

"1. Кассационные жалоба, представление подаются в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

39) абзац второй части первой статьи 3907 изложить в следующей редакции:

"Ходатайство о приостановлении исполнения решения суда, подаваемое в электронном виде, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.";

40) абзац третий части первой статьи 3915 изложить в следующей редакции:

"Ходатайство о приостановлении исполнения решения суда, подаваемое в электронном виде, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.";

41) в части первой статьи 394:

а) слова "на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации" заменить словами "в установленном порядке";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Заявление, представление о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

42) в пункте 7 статьи 395 слова "на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации" заменить словами "в установленном порядке";

43) статью 396 дополнить словами ", либо путем использования системы веб-конференции в порядке, установленном статьей 1552 настоящего Кодекса";

44) часть первую статьи 419 дополнить предложением следующего содержания: "Заявление об отмене решения третейского суда может быть подано в суд в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

45) часть первую статьи 424 дополнить предложением следующего содержания: "Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда может быть подано в суд в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

46) часть первую статьи 4272 дополнить предложением следующего содержания: "Заявление о содействии может быть подано в суд в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.".

Статья 4

Статью 64 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 137-ФЗ "О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4531; 2016, N 26, ст. 3889) изложить в следующей редакции:

"Статья 64. Порядок подачи в суд документов в электронном виде, размещения материалов дела и судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предоставления доступа к ним, применения систем видео-конференц-связи и системы веб-конференции в судах определяется Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в пределах своих полномочий.

Требования к техническим и программным средствам, используемым при организации применения веб-конференции, при выполнении судебных актов и иных документов в электронном виде и подписании (заверении) их электронной подписью, к использованию информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для направления таких электронных документов, иные требования, связанные с ведением дела в электронном виде, использованием документов в электронном виде при рассмотрении дела, перечень таких документов, подлежащих приобщению к делу на бумажном носителе, определяются в порядке, установленном Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в пределах своих полномочий.".

Статья 5

Внести в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1391; 2016, N 15, ст. 2065; N 26, ст. 3889; 2017, N 31, ст. 4772; 2018, N 31, ст. 4854; N 49, ст. 7523; 2019, N 30, ст. 4099; N 49, ст. 6965) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 7 слова "на официальном сайте суда" заменить словами "в установленном порядке";

2) часть 8 статьи 11 после слов "систем видео-конференц-связи" дополнить словами ", а также системы веб-конференции";

3) в статье 45:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Административное исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

б) дополнить частями 21 - 23 следующего содержания:

"21. Административное исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы в электронном виде могут быть поданы участником судебного процесса посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг), либо информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, либо систем электронного документооборота участников судебного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

22. Административное исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы, которые подаются посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, могут быть подписаны простой электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком, определяемым Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, если настоящим Кодексом не установлено, что указанные документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

23. Административное исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы, которые подаются посредством систем электронного документооборота участников судебного процесса, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.";

в) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. При наличии технической возможности лицам, участвующим в деле, может быть предоставлен доступ к материалам административного дела в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.";

4) часть 2 статьи 59 после слов "систем видео-конференц-связи," дополнить словами "системы веб-конференции,";

5) в части 1 статьи 70 слова "по каналу видео-конференц-связи" заменить словами "а также с использованием систем видео-конференц-связи, системы веб-конференции";

6) часть 11 статьи 86 изложить в следующей редакции:

"11. Заявление о применении мер предварительной защиты по административному иску, подаваемое в электронном виде, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.";

7) в статье 96:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Судебные извещения и прилагаемые к ним документы могут быть направлены в электронном виде участнику судебного процесса посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника судебного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

б) в части 7 слова "на официальном сайте соответствующего суда" заменить словами "в установленном порядке";

в) в части 8 слова "на официальном сайте суда" заменить словами "в установленном порядке";

8) часть 1 статьи 98 изложить в следующей редакции:

"1. Судебные повестки и иные судебные извещения доставляются по почте, посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, системы электронного документооборота участника судебного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или лицом, которому судья поручает их доставить. Время их вручения адресату фиксируется установленным в организациях почтовой связи способом, или средствами соответствующей информационной системы, или на документе, подлежащем возврату в суд.";

9) статью 99 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Адресат также считается извещенным в случае, если:

1) у суда имеются доказательства доставки судебного извещения посредством системы электронного документооборота участника судебного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;

2) у суда имеются доказательства доставки судебного извещения посредством единого портала государственных и муниципальных услуг участнику судебного процесса, давшему согласие на едином портале государственных и муниципальных услуг на уведомление посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, и при этом такой участник не ходатайствовал о направлении ему судебных извещений на бумажном носителе.";

10) в статье 119:

а) пункт 2 части 1 после слов "из зала судебного заседания" дополнить словами ", отключить от видео-конференц-связи либо веб-конференции";

б) часть 2 после слов "из зала заседания суда" дополнить словами ", отключаются от видео-конференц-связи либо веб-конференции";

11) часть 1 статьи 1233 дополнить словами "на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа";

12) статью 1236 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Судебный приказ может быть выполнен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и на бумажном носителе в двух экземплярах. Экземпляры судебного приказа, выполненные на бумажном носителе, составляются на специальном бланке и подписываются судьей.";

13) в статье 125:

а) в пункте 2 части 2 слова "его почтовый адрес" заменить словами "адрес для направления ему судебных повесток и иных судебных извещений", дополнить словами "(при наличии)";

б) в части 8 первое предложение изложить в следующей редакции: "Административное исковое заявление также может быть подано в суд в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

в) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Административное исковое заявление, подаваемое в электронном виде, содержащее ходатайство о применении мер предварительной защиты по административному иску, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.";

14) пункт 1 части 1 статьи 126 после слов "которые у них отсутствуют" дополнить словами ", в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов в электронном виде", после слов "копии административного искового заявления и приложенных к нему документов" дополнить словами ", подаваемых на бумажном носителе,";

15) в части 2 статьи 127 слова "официального сайта суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается информация о деятельности суда";

16) в части 3 статьи 135:

а) в пункте 1 слова "на официальном сайте суда" заменить словами "в установленном порядке";

б) пункт 9 после слов "систем видео-конференц-связи" дополнить словами "либо системы веб-конференции";

17) часть 2 статьи 138 дополнить словами "либо системы веб-конференции в соответствии со статьей 1421 настоящего Кодекса";

18) дополнить статьей 1421 следующего содержания:

"Статья 1421. Участие в судебном заседании путем использования системы веб-конференции

1. Лица, участвующие в деле, и другие участники судебного процесса могут участвовать в судебном заседании путем использования системы веб-конференции при условии заявления ими соответствующего ходатайства или по инициативе суда, если для правильного рассмотрения и разрешения административного дела необходимо участие в судебном заседании лица, которое по объективным причинам не имеет возможности лично присутствовать в судебном заседании, а также при наличии в суде технической возможности осуществления веб-конференции.

2. Установление личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица, участвующего в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, осуществляется с использованием информационно-технологических средств, обеспечивающих идентификацию лица без его личного присутствия (единой системы идентификации и аутентификации, единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации (далее - единая биометрическая система).

3. Об участии лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, в судебном заседании путем использования системы веб-конференции суд выносит определение, в котором указывается время проведения судебного заседания. Указанным лицам заблаговременно направляется информация в электронном виде, необходимая для участия в судебном заседании с использованием системы веб-конференции.

4. Суд, рассматривающий административное дело, отказывает в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции в случае, если:

1) отсутствует техническая возможность для участия в судебном заседании с использованием системы веб-конференции;

2) разбирательство административного дела осуществляется в закрытом судебном заседании.

5. Лица, участвующие в деле, и другие участники судебного процесса, участвующие в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, вправе в ходе судебного заседания подавать в суд заявления, ходатайства и прилагаемые к ним документы в электронном виде.

6. Суд, рассматривающий административное дело, берет подписку у свидетелей, экспертов, переводчиков, участвующих в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, о разъяснении им прав и обязанностей и предупреждении об ответственности за их нарушение, которая представляется в суд в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.";

19) статью 148 после слов "систем видео-конференц-связи" дополнить словами "либо системы веб-конференции";

20) в части 2 статьи 152:

а) пункт 1 после слов "судебного разбирательства," дополнить словами "возникновения у суда обоснованных сомнений относительно того, что в судебном заседании участвует лицо, прошедшее идентификацию или аутентификацию, либо относительно волеизъявления такого лица,";

б) пункт 2 дополнить словами "или системы веб-конференции";

21) статью 160 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Установление личности свидетеля при его допросе путем использования системы веб-конференции осуществляется с использованием информационно-технологических средств, обеспечивающих идентификацию лица без его личного присутствия (единой системы идентификации и аутентификации, единой биометрической системы). У свидетеля берется подписка о том, что ему разъяснены его обязанности и ответственность, которая должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью свидетеля.";

22) статью 161 дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Допрос свидетеля путем использования системы веб-конференции осуществляется судом, рассматривающим административное дело, по общим правилам, установленным настоящим Кодексом для допроса свидетеля, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 1421 настоящего Кодекса.";

23) статью 182 изложить в следующей редакции:

"Статья 182. Выдача и направление копий решения суда

1. Решение суда, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

2. Решение суда, выполненное в форме электронного документа, также может быть направлено участнику судебного процесса посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника судебного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

3. По ходатайству лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, копии решения суда, выполненного в электронном виде, на бумажном носителе вручаются им под расписку или высылаются не позднее чем через три дня после поступления соответствующего ходатайства.

4. В случае, если решение суда выполнено только на бумажном носителе, копии решения суда вручаются под расписку лицам, участвующим в деле, их представителям или высылаются им не позднее чем через три дня после принятия решения суда в окончательной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

5. В случаях и сроки, которые предусмотрены настоящим Кодексом, копии решения суда направляются и другим лицам на бумажном носителе либо в форме электронного документа.";

24) статью 201 изложить в следующей редакции:

"Статья 201. Направление или вручение лицам, участвующим в деле, определений суда

1. Определение суда, которое вынесено в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, а при необходимости и иным лицам посредством его размещения в установленном порядке в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня вынесения определения, если иные сроки не установлены настоящим Кодексом.

2. Определение суда, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, также может быть направлено участнику судебного процесса посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника судебного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

3. По ходатайству лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, копии определения, выполненного в электронном виде, на бумажном носителе вручаются им под расписку или высылаются по почте.

4. В случае, если определение, которое вынесено в виде отдельного судебного акта, выполнено только на бумажном носителе, суд направляет копии определения суда лицам, участвующим в деле, а при необходимости и иным лицам не позднее следующего рабочего дня после дня вынесения определения, если иные сроки не установлены настоящим Кодексом, или вручает их указанным лицам под расписку.";

25) пункт 18 части 3 статьи 205 после слов "систем видео-конференц-связи" дополнить словами ", системы веб-конференции";

26) часть 1 статьи 206 после слов "систем видео-конференц-связи" дополнить словами ", системы веб-конференции";

27) в части 3 статьи 2653 слова "на интернет-портале Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие" в порядке, установленном Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации" заменить словами "в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

28) в части 2 статьи 2658 слова "на интернет-портале Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие" в порядке, установленном Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации" заменить словами "в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

29) в статье 299:

а) часть 5 после слов "апелляционная жалоба и приложенные к ней документы" дополнить словами ", подаваемые на бумажном носителе,";

б) в части 7 первое предложение изложить в следующей редакции: "Апелляционные жалоба, представление и прилагаемые к ним документы могут быть поданы на бумажном носителе, а также в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.", во втором предложении слова "В таком случае" заменить словами "В случае подачи апелляционной жалобы, представления в электронном виде";

30) в части 1 статьи 302 слова "на официальном сайте суда" заменить словами "в установленном порядке";

31) часть 3 статьи 319 изложить в следующей редакции:

"3. Кассационные жалоба, представление и прилагаемые к ним документы могут быть поданы на бумажном носителе, а также в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

32) в статье 320:

а) в части 6 слова "Кассационные жалоба, представление подаются с копиями" заменить словами "К кассационной жалобе, представлению, подаваемым на бумажном носителе, прилагаются копии";

б) в части 61 слова "на официальном сайте суда" заменить словами "в установленном порядке";

в) часть 71 изложить в следующей редакции:

"71. Кассационные жалоба, представление и прилагаемые к ним документы могут быть поданы на бумажном носителе, а также в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

33) статью 333 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Надзорные жалоба, представление и прилагаемые к ним документы могут быть поданы в письменной форме на бумажном носителе, а также в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

34) в части 4 статьи 347 первое предложение изложить в следующей редакции: "Заявление, представление о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и прилагаемые к ним документы могут быть поданы в письменной форме на бумажном носителе, а также в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.";

35) в части 3 статьи 348 слова "на официальном сайте суда" заменить словами "в установленном порядке".

Статья 6

Статью 5 Федерального закона от 8 марта 2015 года N 22-ФЗ "О введении в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1392; 2016, N 26, ст. 3889) изложить в следующей редакции:

"Статья 5

1. Порядок подачи в суд документов в электронном виде, размещения материалов дела и судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предоставления доступа к ним, применения систем видео-конференц-связи и системы веб-конференции в судах определяется Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в пределах своих полномочий.

2. Требования к техническим и программным средствам, используемым при организации применения веб-конференции, при выполнении судебных актов и иных документов в электронном виде и подписании (заверении) их электронной подписью, к использованию информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для направления таких электронных документов, иные требования, связанные с ведением дела в электронном виде, использованием документов в электронном виде при рассмотрении дела, перечень таких документов, подлежащих приобщению к делу на бумажном носителе, определяются в порядке, установленном Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в пределах своих полномочий.".

Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

2. Положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются при наличии технической возможности в суде.

Президент Российской Федерации В. Путин