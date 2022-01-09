За отказ от обязательной эвакуации из зон ЧС будет грозить штраф

Согласно поправкам в закон теперь эвакуация из зон, в которых возникли чрезвычайные ситуации, станет обязательной. А спасатели помогут. Фото: Татьяна Андреева

По словам статс-секретаря - замглавы МЧС России Алексея Серко, который и представлял в Думе эту законодательную инициативу, закон направлен на защиту населения только от природных и техногенных ЧС и никак не регулирует ситуации, связанные с COVID-19.

"Например, лесные пожары. Сейчас в случае, если огонь подходит к населенному пункту, сотрудникам ведомства приходится задействовать дополнительные силы и средства не только на тушение, а еще и на обход домов и убеждение жителей эвакуироваться, спасаться не столько от пожара, сколько от того же дыма.

При этом не всех возможно убедить, а закон этот вопрос до сих пор не регулировал. В итоге зачастую мы вынуждены пострадавших выносить на руках. Поправки в закон возлагают на граждан обязанность эвакуироваться с места ЧС, когда их жизни и здоровью угрожает опасность", - рассказал Алексей Серко.

На практике новые правила будут действовать следующим образом. Получив информацию об обязательной эвакуации, граждане должны будут самостоятельно эвакуироваться из зоны ЧС. Информация может быть передана как в виде предписания от властей, так и в виде информации от СМИ или мобильного оператора. Если кто-то не выполнит это обязательное требование, то силой его никто из дома за руки и за ноги выносить не будет. Понятия принудительной эвакуации в законе нет.

Принудительно выводить людей из дома не будут. Но за отказ выпишут штраф до 30 тысяч рублей

Но в случае отказа в отношении нарушителя могут составить протокол и наложить крупный штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.