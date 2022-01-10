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10 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 459-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 10 января 2022 г.

Комментарии Российской Газеты

За отказ от обязательной эвакуации из зон ЧС будет грозить штраф

Принят Государственной Думой 15 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3648; 2002, N 44, ст. 4294; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 50, ст. 5284; 2009, N 48, ст. 5717; 2010, N 21, ст. 2529; N 31, ст. 4192; 2011, N 1, ст. 24, 54; 2012, N 14, ст. 1549; 2013, N 7, ст. 610; N 27, ст. 3450; N 52, ст. 6969; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 10, ст. 1408; N 18, ст. 2622; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 68; N 7, ст. 919; N 26, ст. 3887; 2018, N 32, ст. 5113; 2019, N 27, ст. 3524; 2020, N 14, ст. 2028; N 26, ст. 3999; 2021, N 22, ст. 3690; N 24, ст. 4188) следующие изменения:

1) в статье 41:

а) дополнить пунктами 24 и 25 следующего содержания:

"24. Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Правительство Российской Федерации в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 2 настоящей статьи), комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций соответственно федерального и межрегионального, регионального и межмуниципального, муниципального характера.

25. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций могут принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (независимо от характера чрезвычайных ситуаций) в отношении работников указанных органов и корпораций, а также подведомственных им организаций.";

б) абзац первый пункта 10 после слов "Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности" дополнить словами "(Правительство Российской Федерации в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 2 настоящей статьи)";

2) в статье 6:

а) в части первой слова ", их последствиях," заменить словами "и их последствиях, мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций,";

б) в части третьей слова "администрация организаций" заменить словом "организации";

в) дополнить новой частью четвертой следующего содержания:

"Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации обязаны своевременно представлять в установленном порядке в органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.";

г) часть четвертую считать частью пятой и ее после слов "должностными лицами" дополнить словами "и организациями";

д) часть пятую считать частью шестой;

3) в статье 10:

а) подпункт "к" после слова "власти," дополнить словами "органами местного самоуправления и организациями,";

б) подпункт "м" изложить в следующей редакции:

"м) определяет порядок оказания единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, в случае нарушения условий их жизнедеятельности либо утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации, а также порядок выплаты единовременных пособий при реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;";

в) дополнить подпунктом "т" следующего содержания:

"т) определяет порядок проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.";

4) в статье 11:

а) подпункт "в" пункта 1 изложить в следующей редакции:

"в) обеспечивают проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера;";

б) в пункте 2:

в подпункте "б" слова "о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение" заменить словами "организуют и осуществляют проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций";

дополнить подпунктом "п" следующего содержания:

"п) устанавливают при ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера факты проживания граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации.";

5) статью 13 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Федеральные органы исполнительной власти предоставляют на безвозмездной основе федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, постоянный доступ к информационным системам, содержащим информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

6) в статье 14:

а) в подпункте "з" части первой слова "предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также" исключить;

б) часть вторую дополнить словами ", а также о проведении эвакуационных мероприятий";

в) в части третьей слова "руководитель работ по" заменить словом "руководитель";

7) статью 19 дополнить абзацем следующего содержания:

"эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий.".

Президент Российской Федерации В. Путин