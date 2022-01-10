Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 459-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Принят Государственной Думой 15 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3648; 2002, N 44, ст. 4294; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 50, ст. 5284; 2009, N 48, ст. 5717; 2010, N 21, ст. 2529; N 31, ст. 4192; 2011, N 1, ст. 24, 54; 2012, N 14, ст. 1549; 2013, N 7, ст. 610; N 27, ст. 3450; N 52, ст. 6969; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 10, ст. 1408; N 18, ст. 2622; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 68; N 7, ст. 919; N 26, ст. 3887; 2018, N 32, ст. 5113; 2019, N 27, ст. 3524; 2020, N 14, ст. 2028; N 26, ст. 3999; 2021, N 22, ст. 3690; N 24, ст. 4188) следующие изменения:

1) в статье 41:

а) дополнить пунктами 24 и 25 следующего содержания:

"24. Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Правительство Российской Федерации в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 2 настоящей статьи), комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций соответственно федерального и межрегионального, регионального и межмуниципального, муниципального характера.

25. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций могут принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (независимо от характера чрезвычайных ситуаций) в отношении работников указанных органов и корпораций, а также подведомственных им организаций.";

б) абзац первый пункта 10 после слов "Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности" дополнить словами "(Правительство Российской Федерации в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 2 настоящей статьи)";

2) в статье 6:

а) в части первой слова ", их последствиях," заменить словами "и их последствиях, мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций,";

б) в части третьей слова "администрация организаций" заменить словом "организации";

в) дополнить новой частью четвертой следующего содержания:

"Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации обязаны своевременно представлять в установленном порядке в органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.";

г) часть четвертую считать частью пятой и ее после слов "должностными лицами" дополнить словами "и организациями";

д) часть пятую считать частью шестой;

3) в статье 10:

а) подпункт "к" после слова "власти," дополнить словами "органами местного самоуправления и организациями,";

б) подпункт "м" изложить в следующей редакции:

"м) определяет порядок оказания единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, в случае нарушения условий их жизнедеятельности либо утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации, а также порядок выплаты единовременных пособий при реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;";

в) дополнить подпунктом "т" следующего содержания:

"т) определяет порядок проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.";

4) в статье 11:

а) подпункт "в" пункта 1 изложить в следующей редакции:

"в) обеспечивают проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера;";

б) в пункте 2:

в подпункте "б" слова "о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение" заменить словами "организуют и осуществляют проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций";

дополнить подпунктом "п" следующего содержания:

"п) устанавливают при ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера факты проживания граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации.";

5) статью 13 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Федеральные органы исполнительной власти предоставляют на безвозмездной основе федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, постоянный доступ к информационным системам, содержащим информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

6) в статье 14:

а) в подпункте "з" части первой слова "предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также" исключить;

б) часть вторую дополнить словами ", а также о проведении эвакуационных мероприятий";

в) в части третьей слова "руководитель работ по" заменить словом "руководитель";

7) статью 19 дополнить абзацем следующего содержания:

"эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий.".

Президент Российской Федерации В. Путин