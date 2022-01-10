Принят Государственной Думой 22 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Часть 1 статьи 153 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2013, N 52, ст. 6963; 2017, N 48, ст. 7051; 2019, N 12, ст. 1221; N 18, ст. 2214; 2020, N 24, ст. 3751; 2021, N 27, ст. 5078) после слов "установленного порядка," дополнить словами "ложных сообщений об актах терроризма и иной", после слов "промышленности или связи," дополнить словами "информации, содержащей обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность, предложение о приобретении поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей,", после слов "граждан Российской Федерации"," дополнить словами "или организации, деятельность которой запрещена в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" или Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму",".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2020 года N 479-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 1, ст. 18; N 27, ст. 5094) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 3:

а) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) дополнить частями 11 - 13 следующего содержания:

"11. Единая биометрическая система является государственной информационной системой.

12. Положение о единой биометрической системе, включая порядок ее функционирования и взаимодействия с иными информационными системами, утверждается Правительством Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, Центральным банком Российской Федерации.

13. Физические лица при наличии учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации и при условии, что личность указанного в такой записи лица ранее подтверждена при личной явке, вправе с использованием российского программного обеспечения, предназначенного для обработки биометрических персональных данных, входящего в состав единой биометрической системы и предоставляемого ее оператором, функционирующего с применением шифровальных (криптографических) средств, указанных в части 191 настоящей статьи, размещать свои биометрические персональные данные в единой биометрической системе с применением пользовательского оборудования (оконечного оборудования), имеющего в своем составе идентификационный модуль, если личность физического лица при таком размещении подтверждена с использованием документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащем электронный носитель информации с записанными на нем персональными данными владельца паспорта, включая биометрические персональные данные. Правительство Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, Центральным банком Российской Федерации устанавливает порядок такого размещения физическими лицами своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе, включая требования к проверке размещаемых в единой биометрической системе биометрических персональных данных, а также случаи и сроки использования этих биометрических персональных данных.";";

б) в подпункте "ф":

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

"1814. Обработка биометрических персональных данных для идентификации и (или) аутентификации в случаях, если проведение такой идентификации и (или) аутентификации необходимо для реализации установленных нормативными правовыми актами полномочий государственных органов, и (или) органов местного самоуправления, и (или) организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия, осуществляется с применением единой биометрической системы. В случае, если для реализации указанных в настоящей части полномочий необходима обработка видов биометрических персональных данных, не соответствующих размещаемым в единой биометрической системе, идентификация и (или) аутентификация для реализации указанных полномочий осуществляются с применением иных государственных информационных систем, владельцами и (или) операторами которых являются государственные органы, прошедшие аккредитацию на право владения такими государственными информационными системами и (или) осуществления функций их операторов в порядке и в соответствии с требованиями, которые установлены Правительством Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, Центральным банком Российской Федерации (далее - аккредитованные государственные органы).";

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

"1815. При обработке биометрических персональных данных в государственных информационных системах аккредитованных государственных органов в соответствии с частью 1814 настоящей статьи необходимо обеспечить применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, установленных в соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", и использование средств защиты информации, позволяющих обеспечить безопасность персональных данных от угроз, определенных в соответствии с пунктом 4 части 13 настоящей статьи, а также выполнение требований, установленных в соответствии с пунктом 1 части 13 настоящей статьи. В государственных информационных системах аккредитованных государственных органов допускаются сбор и передача биометрических персональных данных для размещения в единой биометрической системе в соответствии с федеральными законами, а также использование информации, являющейся результатом обработки биометрических персональных данных физического лица, содержащихся в единой биометрической системе, произведенной с использованием информационных технологий и технических средств, соответствующих требованиям, определенным в соответствии с пунктом 1 части 13 настоящей статьи, не подпадающей под действие статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях аутентификации физических лиц. Осуществлять в государственных информационных системах аккредитованных государственных органов иные операции по обработке биометрических персональных данных запрещается.";

абзац шестьдесят шестой после слов "физических лиц," дополнить словами "аккредитованными государственными органами";

абзац шестьдесят восьмой после слов "физических лиц," дополнить словами "аккредитованных государственных органов";

2) в статье 5:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Абзацы двадцать второй, двадцать восьмой, тридцать четвертый - тридцать шестой подпункта "ф" и подпункт "ц" пункта 2 статьи 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2022 года.";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Подпункт "ж" пункта 1 статьи 1, абзацы двадцатый, двадцать первый, двадцать третий - двадцать седьмой, двадцать девятый - тридцать третий, тридцать седьмой - шестьдесят восьмой подпункта "ф" пункта 2 статьи 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2022 года.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин