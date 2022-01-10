Единая биометрическая система с данными россиян получила статус государственной

Граждане РФ при этом смогут самостоятельно сдавать в систему биометрические образцы, удаленно используя подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также данные с чипа на загранпаспорте. Такие биометрические образцы могут быть использованы только в случаях, перечень которых определит правительство.

Кроме того, госорганы, использующие для идентификации и аутентификации посредством биометрии иные государственные информационные системы, должны будут проходить специальную аккредитацию.

"Единая биометрическая система позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан России, - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Они, в свою очередь, получат высокое качество предоставления услуг, причем в более удобном и оперативном формате. Отмечу, что государственная единая биометрическая система предполагает добровольное участие со стороны каждого россиянина. Это, повторюсь, право гражданина, а не обязанность".

Единая биометрическая система запущена по инициативе минцифры, Банка России и "Ростелекома" в рамках реализации нацпрограммы "Цифровая экономика".