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10.01.2022 03:04
Рубрика: Власть

Единая биометрическая система с данными россиян получила статус государственной

Текст: Анастасия Селиванова
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)
Единая биометрическая система России приобрела статус государственной, закон об этом подписал президент Владимир Путин. Документ, который публикует "Российская газета", предполагает, что правительство будет регулировать порядок работы госсистемы и утверждать, какие данные в разных случаях могут использоваться.

Граждане РФ при этом смогут самостоятельно сдавать в систему биометрические образцы, удаленно используя подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также данные с чипа на загранпаспорте. Такие биометрические образцы могут быть использованы только в случаях, перечень которых определит правительство.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Кроме того, госорганы, использующие для идентификации и аутентификации посредством биометрии иные государственные информационные системы, должны будут проходить специальную аккредитацию.

"Единая биометрическая система позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан России, - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Они, в свою очередь, получат высокое качество предоставления услуг, причем в более удобном и оперативном формате. Отмечу, что государственная единая биометрическая система предполагает добровольное участие со стороны каждого россиянина. Это, повторюсь, право гражданина, а не обязанность".

Единая биометрическая система запущена по инициативе минцифры, Банка России и "Ростелекома" в рамках реализации нацпрограммы "Цифровая экономика".

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