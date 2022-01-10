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10.01.2022 19:51
Рубрика: Власть

Австрийский и венгерский дипломаты поблагодарили РФ за эвакуацию из Алма-Аты

Текст: Юрий Когалов

Военный атташе Австрии в РФ Томас Ахаммер и генконсул Венгрии в Алма-Ате Ференц Блауманн выразили благодарность российским миротворцам, эвакуировавшим их из Казахстана.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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Австрийский дипломат прибыл в страну в отпуск с семьей, чтобы покататься на лыжах. О начавшихся беспорядках он узнал из телевизионных новостей. "Все случилось очень внезапно, произошло в один день. Но я рад, что ситуация сейчас уже урегулировалась, что миротворческие силы дружественных держав поддержали правительство Казахстана, и теперь я спокойно с семьей могу вылететь обратно", - рассказал Ахаммер. По его словам, благодаря организованной Минобороны РФ транспортировке граждан военно-транспортной авиацией многие смогли вернуться домой.

Блауманн со своей стороны признался, что сотрудники венгерского генконсульства пережили сильный стресс во время последних событий, не знали, что их ждет в будущем. "Мы получали новости из города и видели, что там происходит. Это было просто страшно", - рассказал он. Дипломат выразил благодарность России, которая помогла ряду граждан Венгрии вылететь из Алма-Аты в Москву. Блауманн и сам воспользовался этой возможностью

Напомним, ВКС РФ доставили из Казахстана в Россию сотни российских граждан. Одним из таких рейсов в Москву прилетели Ахаммер и Блауманн со своими семьями.

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