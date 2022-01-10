Российские военные вывезли из Казахстана иностранных дипломатов с семьями

Самолетом военно-транспортной авиации ВКС России из Казахстана вывезены несколько иностранных дипломатов со своими семьями. Соответствующие просьбы ранее российским военным поступили из посольств Венгрии и Австрии. Об этом рассказали в Минобороны России.

Тем же бортом на подмосковный аэродром "Чкаловский" были доставлены еще 146 граждан России. Ранее они прибыли в Алма-Ату на новогодние каникулы в туристических целях, а некоторые из них находились в соседнем государстве в командировке.

Накануне самолетами военно-транспортной авиации ВКС России из Казахстана в Россию были доставлены 1489 российских граждан.

Напомним, в ряде населенных пунктов Казахстана 2 января этого года начались массовые беспорядки. Поводом стало повышение цен на сжиженный газ. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью. 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о переброске миротворческого контингента в Казахстан. Миротворцам поставлена цель - стабилизация и нормализация обстановки в республике.

В состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения Вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основными задачами миротворцев являются охрана важных государственных и военных объектов, а также оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки и возвращении государства в правовое поле.

"Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан", - сообщали в Минобороны России.