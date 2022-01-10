Российские военные эвакуировали из Казахстана в РФ почти 1,5 тысячи россиян

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на данный момент доставлено из Казахстана 1461 российских граждан. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России. Отмечается, что 9 января в Москву военными бортами прилетели 1422 российских гражданина, еще 14 россиян военные доставили в Екатеринбург.

В военном ведомстве напомнили, что чуть ранее в Россию были доставлены 25 российских туристов.

Поясняется, что доставленные в Россию граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние каникулы в турпоездки, на отдых к родственникам или на спортивные сборы. "В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российским туристам пришлось оставаться в гостиницах города. Находясь в отелях, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил, попросив о помощи в доставке их на территорию РФ", - рассказали в Минобороны.

Напомним, в ряде населенных пунктов Казахстана 2 января этого года начались массовые беспорядки. Поводом стало повышение цен на сжиженный газ. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью. 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о переброске миротворческого контингента в Казахстан. Его цель - стабилизация и нормализация обстановки в республике.

В состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения Вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основными задачами направленных миротворцев являются охрана важных государственных и военных объектов, а также оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки и возвращении государства в правовое поле.

"Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан", - сообщали в Минобороны России.