АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили

1 января каждого года автопроизводители переписывают прайс-листы на свои модели. Первый день 2022-го не стал исключением - подорожали машины УАЗа, Renault, Toyota. Но АвтоВАЗ выделился на фоне остальных новой моделью продаж - в рекомендуемые розничные цены завода включены "Набор автомобилиста" и "Набор аксессуаров", от которых покупатель может отказаться. Тогда цена автомобиля будет снижена на стоимость этих аксессуаров (от 10 до 32 тыс. рублей в зависимости от модели).

Производить установку набора аксессуаров на автомобиль будут непосредственно в дилерском центре Lada. Однако теперь это будет сделано не самим автоцентром, а по распоряжению компании на строго определенные комплектации.

В среднем по модельному ряду рекомендуемые розничные цены на Lada выросли на 32 тысячи рублей, или 3,3%. Сильнее всего прибавили в цене Vesta Sport (плюс 82 тыс. рублей), трeхдверная Niva Legend (38 тыс. рублей) и топ-комплектации Granta (47 тыс. рублей), Vesta (57 тыс. рублей) и Xray Cross (54 тыс. рублей).

С момента прошлого массового повышения цен на Lada прошел ровно месяц - производитель менял прайс-листы на свою продукцию 1 декабря. Всего же в 2021 году автомобили АвтоВАЗа дорожали семь раз, а стоимость машин в итоге повысилась на 9-12%.

Как ранее заявлял глава "Ростеха" Сергей Чемезов, перспективы дальнейшего подорожания зависят от ситуации на рынке, а также от стоимости отделочных материалов и электронных компонентов. При этом глава госкорпорации отмечал, что АвтоВАЗу пока удается сохранять цены на максимально умеренном уровне.

В уходящем году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла аж на 23%, впервые превысив отметку в 2 млн рублей. Однако по факту удорожание оказалось еще больше - 35-40%, учитывая дилерские "накрутки", гласят данные "Автостата".

Не секрет, что в условиях тотального дефицита дилеры просто отказываются продавать клиентам машины без дополнительного оборудования, чья стоимость добавляет к заводской цене от 100 до 700 тыс. рублей на масс-маркете, а в премиальном сегменте - больше миллиона.

По оценкам экспертов, если бы розничные цены были ближе к рекомендованным - общий объем проданных автомобилей в 2021 году мог превысить 1,8 млн единиц, а реальный рост рынка, без учета дефицита, был бы не 5%, как сейчас, а в районе 15% и выше.

Впереди - смена модельного года, в связи с чем автопроизводители традиционно переписывают прайс-листы с учетом инфляции, валютных курсов, увеличения себестоимости производства и многих других рыночных и экономических факторов. В 2022 году среди них, в частности, удорожание стали из-за отмены экспортных пошлин и повышение ставок утильсбора на 25%.

Как считает аналитик "Дрома" Игорь Олейников, в 2022 году на российском рынке по-прежнему можно будет наблюдать рост цен и дефицит машин из-за недостатка электронных компонентов. Ситуация с нехваткой автомобилей может стабилизироваться ближе к третьему кварталу 2022-го, но надо понимать, что процесс восстановления рынка будет постепенным и предложение выйдет на допандемийный уровень в лучшем случае в 2023 году. При этом будет постепенное снижение спроса, так как цены на автомобили растут.

"Если в 2021 году был "шок потребителя": увеличивалась стоимость авто, очереди, дилеры на волне дефицита продавали авто с "допами" на огромные суммы. То в 2022 году будет "шок продавца": спрос существенно снизится. На сегодняшний день уже закончился избыточный спрос, который сформировался во время пандемии и локдауна. Пик продаж у дилеров из-за отложенного спроса был с конца 2020 года по сентябрь 2021-го. В 2022 году будет сокращаться", - резюмирует эксперт.

В минпромторге считают, что в 2022 году темпы роста цен на новые автомобили будут не такими существенными, как в 2021-м. По словам министра Дениса Мантурова, на программы государственной поддержки спроса в 2022 году может быть направлено около 20 млрд рублей. В них входят льготные автокредиты, лизинг (в том числе электрокаров) и субсидии на покупку машин на газомоторном топливе.

Решение о запуске программ примут в зависимости от состояния автомобильного рынка в России по итогам 2021 года и начала 2022 года и ситуации с дефицитом машин у дилеров.