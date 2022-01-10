Бу Андерссон переманил в Узбекистан бывшего топ-менеджера АвтоВАЗа

Новым директором по маркетингу национального автопроизводителя Узбекистана UzAuto Motors стал Александр Бредихин, бывший топ-менеджер АвтоВАЗа. Бредихина переманил в Ташкент Бу Инге Андерссон, возглавлявший Волжский автозавод в 2013-2016 гг., а с 2021-го являющийся главным исполнительным директором UzAuto Motors.

56-летний Бредихин работал на АвтоВАЗе в 1984-2021 годах. С 2003-го он занимал руководящие посты в системе управления маркетингом автогиганта, под его руководством в 2004-м состоялся первый ребрендинг дилерской сети Lada. Последняя должность Бредихина в российской компании - генеральный директор сервисно-сбытовой сети "Лада-Сервис" (2017-2021 гг.).

Привлечение Бредихина на позицию директора по маркетингу означает, что основную ставку в развитии UzAuto Motors Андерссон собирается сделать на наращивание экспорта автомобилей в Россию.

В планах UzAuto Motors - начало серийного выпуска с июля 2022 года компактных кроссоверов Chevrolet Tracker нового поколения. В декабре на предприятии в тестовом режиме по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов) изготовили первые два экземпляра модели.

Tracker узбекского производства будет оснащаться 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым "автоматом" и передним приводом. Длина, ширина и высота автомобиля - 4270, 1791 и 1627 мм соответственно, колесная база - 2570 мм. Дорожный просвет - 161 мм, средний расход бензина - 5,5 л/100 км. В планах узбеков также освоение выпуска 4,5-метрового бюджетного седана Chevrolet Onix.