Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.01.2022 15:40
Рубрика: Легковые авто

Бу Андерссон переманил в Узбекистан бывшего топ-менеджера АвтоВАЗа

Текст: Михаил Азнавуров

Новым директором по маркетингу национального автопроизводителя Узбекистана UzAuto Motors стал Александр Бредихин, бывший топ-менеджер АвтоВАЗа. Бредихина переманил в Ташкент Бу Инге Андерссон, возглавлявший Волжский автозавод в 2013-2016 гг., а с 2021-го являющийся главным исполнительным директором UzAuto Motors.

Фото: Пресс-служба UzAuto Motors.
Бу Андерссон приостановит поставки самых доступных в России иномарок

56-летний Бредихин работал на АвтоВАЗе в 1984-2021 годах. С 2003-го он занимал руководящие посты в системе управления маркетингом автогиганта, под его руководством в 2004-м состоялся первый ребрендинг дилерской сети Lada. Последняя должность Бредихина в российской компании - генеральный директор сервисно-сбытовой сети "Лада-Сервис" (2017-2021 гг.).

Привлечение Бредихина на позицию директора по маркетингу означает, что основную ставку в развитии UzAuto Motors Андерссон собирается сделать на наращивание экспорта автомобилей в Россию.

В планах UzAuto Motors - начало серийного выпуска с июля 2022 года компактных кроссоверов Chevrolet Tracker нового поколения. В декабре на предприятии в тестовом режиме по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов) изготовили первые два экземпляра модели.

Tracker узбекского производства будет оснащаться 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым "автоматом" и передним приводом. Длина, ширина и высота автомобиля - 4270, 1791 и 1627 мм соответственно, колесная база - 2570 мм. Дорожный просвет - 161 мм, средний расход бензина - 5,5 л/100 км. В планах узбеков также освоение выпуска 4,5-метрового бюджетного седана Chevrolet Onix.