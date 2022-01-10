Что грозит за неполную выплату алиментов

Алиментщик, выплачивающий своему ребенку какие-то копейки вместо назначенных судом сумм, будет отвечать перед законом. Соответствующие поправки в УК и КоАП публикует сегодня "Российская газета".

Если у родителя нет уважительных причин для просрочки, он обязан платить сразу всю сумму. Однако, как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, на практике граждане нередко занижают размеры алиментов, выплачивая минимальные суммы. Таким образом они надеются избежать наказания. Нерадивый отец задается вопросом: разве он неплательщик? Нет, отвечает сам себе: он скорее недоплательщик. А это, мол, совсем другое.

По словам Владимира Груздева, каждый год дознаватели Федеральной службы судебных приставов принимают несколько тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела за злостную неуплату алиментов, причем причинами нередко являются как раз нерегулярные и незначительные выплаты.

Так, в Алтайском крае было отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении алиментщика, единовременно выплатившего ребенку 1,5 тысячи рублей. При этом общая сумма долга составляла 302,5 тысячи рублей. В прошлом году пленум Верховного суда РФ сделал разъяснения, допускающие привлечение к ответственности за неуплату алиментов при неполных выплатах. Однако, как рассказывают эксперты, на практике все равно возникали проблемы с привлечением к ответственности алиментщиков, плативших недостаточно. Поэтому потребовалось также внести правки в законодательство. Новые нормы полностью закрывают лазейку для недобросовестных должников по алиментам.

"Напомню, сегодня существует двухступенчатая система привлечения к ответственности за неуплату алиментов. В первый раз человека привлекают к административной ответственности. Если же он продолжает уклоняться, то наступает уже уголовная ответственность", - пояснил Владимир Груздев.

Согласно новым нормам, неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей без уважительных причин в течение двух месяцев "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением", повлечет наказание.

Должник по алиментам теперь не сможет выплачивать какие-то мизерные суммы и считать себя неподсудным. Если нет уважительных причин, то перечислять надо всю назначенную сумму

Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, за год по статье 5.35.1 КоАП за неуплату без уважительных причин алиментов были наказаны 95,1 тысячи человек. К уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей в течение года были привлечены 37,9 тысячи человек.

Еще 19 человек были привлечены к ответственности за неуплату алиментов в отношении родителей.