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11 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 499-ФЗ "О внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Комментарии Российской Газеты

Что грозит за неполную выплату алиментов

Принят Государственной Думой 21 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Внести в примечания к статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2016, N 27, ст. 4256) следующие изменения:

1) пункт 1 после слов "признается неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств" дополнить словами "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением,";

2) пункт 2 после слов "признается неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств" дополнить словами "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением,";

3) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если это лицо в полном объеме погасило задолженность по выплате средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, или нетрудоспособных родителей в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин