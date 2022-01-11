Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 499-ФЗ "О внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Внести в примечания к статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2016, N 27, ст. 4256) следующие изменения:

1) пункт 1 после слов "признается неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств" дополнить словами "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением,";

2) пункт 2 после слов "признается неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств" дополнить словами "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением,";

3) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если это лицо в полном объеме погасило задолженность по выплате средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, или нетрудоспособных родителей в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин