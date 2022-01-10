Денис Мацуев выступит на концерте к 100-летию со дня рождения поэта Левитанского

Автор стихотворений "Кинематограф", "Каждый выбирает для себя", "Диалог у новогодней елки" родился 22 января 1922 года. К 100-летию поэта прославленные музыканты готовят специальную музыкальную программу.

Они исполнят сочинения почитаемых Левитанским композиторов. Прозвучит Увертюра к опере "Идоменей" Моцарта, Концерт для виолончели с оркестром до мажор Гайдна, а также Второй фортепианный концерт Рахманинова. Музыку дополнят записи выступлений поэта.

Стихи Юрия Левитанского прозвучат в авторском исполнении и позволят слушателям настроиться на особую поэтическую волну, рассчитывают в консерватории.

Юрий Левитанский (1922-1996) - поэт и переводчик, мастер лирического и пародийного жанров. Вы может и не сразу вспомните его фамилию, но его стихи вы точно знаете и слышали много-много раз: "Что происходит на свете?- А просто зима. - Просто зима, полагаете вы?- Полагаю…". Или эти строчки: "Нету времени друг друга пожалеть, от несчастья от чужого ошалеть. Даже выслушать друг друга - на бегу - нету времени - приедешь? - не могу…".

В 1995 году он был удостоен Государственной премии РФ за сборники стихов "Земное небо", "Воспоминанье о красном снеге" и "Белые стихи".