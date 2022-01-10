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10.01.2022 08:39
Рубрика: Общество

Диетолог назвала продукты, без которых организм быстро стареет

Текст: Василий Кошкин

Для поддержания оптимального состояния организма зимой необходим сбалансированный рацион питания. При этом выделить конкретный продукт невозможно, заявила диетолог Анна Коновалова.

Фото: iStock
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По ее словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на рыбу, которая является источником белка, полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов.

"Рекомендуется употреблять не менее двух-трех порций по 110-140 граммов в неделю. Идеально, если одна из этих порций будет жирной рыбой", - пояснила специалист в комментарии РИА Новости.

Кроме того, в день необходимо потреблять не менее пяти-шести порций овощей и фруктов. Полезны для организма будут также семена и орехи, правда в этом случае необходимо соблюдать ограничения, поскольку подобные продукты высококалорийны.

"Достаточно съедать не более 20-30 граммов в день", - подчеркнула Коновалова.

Ранее диетолог Светлана Фус рассказала, что один из популярных орехов необходимо подвергать термической обработке, иначе популярный продукт станет опасным. Речь идет о миндале, который содержит цианогликозид амигдалин, продукты распада которого придают ореху специфический запах и горечь.

Напомним, что при выборе режима питания необходима консультация специалиста.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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