Диетолог назвала продукты, без которых организм быстро стареет

Для поддержания оптимального состояния организма зимой необходим сбалансированный рацион питания. При этом выделить конкретный продукт невозможно, заявила диетолог Анна Коновалова.

По ее словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на рыбу, которая является источником белка, полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов.

"Рекомендуется употреблять не менее двух-трех порций по 110-140 граммов в неделю. Идеально, если одна из этих порций будет жирной рыбой", - пояснила специалист в комментарии РИА Новости.

Кроме того, в день необходимо потреблять не менее пяти-шести порций овощей и фруктов. Полезны для организма будут также семена и орехи, правда в этом случае необходимо соблюдать ограничения, поскольку подобные продукты высококалорийны.

"Достаточно съедать не более 20-30 граммов в день", - подчеркнула Коновалова.

Ранее диетолог Светлана Фус рассказала, что один из популярных орехов необходимо подвергать термической обработке, иначе популярный продукт станет опасным. Речь идет о миндале, который содержит цианогликозид амигдалин, продукты распада которого придают ореху специфический запах и горечь.

Напомним, что при выборе режима питания необходима консультация специалиста.