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10.01.2022 15:21
Рубрика: Общество

"Достаточно одной чашки". Как снизить риск рака печени на 20%

Текст: Василий Кошкин
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Употребление кофе в любом объеме позволяет снизить риск развития рака печени до 40%. При этом одной чашки напитка в день достаточно, чтобы снизить вероятность онкологического заболевания на 20%, сообщает Daily Express со ссылкой на исследования ученых.

Фото: iStock
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В статье отмечается, что конкретный механизм того, как кофе влияет на состояние печени, пока неясен. При этом известно, что в кофе содержатся антиоксиданты, которые могут бороться с воспалением. Оно, в свою очередь, является одним из широко распространенных симптомов, усугубляющих риск развития рака.

Издание отмечает, что больше всего кофе потребляют жители североевропейских стран. Так, жители Финляндии в среднем выпивают четыре чашки кофе в день, а работодатели в этой стране должны предоставлять два перерыва по десять минут на кофе.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что регулярное употребление зеленого чая позволяет существенно снизить риск развития онкологических заболеваний и диабета. По ее словам, из-за особенностей обработки зеленый чай особенно богат полифенолами и антиоксидантами.

Напомним, что при выборе режима питания необходима консультация специалиста.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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