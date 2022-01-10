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10.01.2022 09:36
Рубрика: Легковые авто

Электромобили Tesla образовали пробку в "антипробочном" тоннеле

Текст: Михаил Азнавуров

В Сети разместили видео, как электромобили Tesla создали длинную пробку в однополосном тоннеле Loop, который связывает западный и южный залы выставочного центра Las Vegas Convention Center в Лас-Вегасе (США). Видео сняли во время проведения в комплексе выставки CES-2022 в начале января. Ирония в том, что этот тоннель был построен в 2021 году как раз для того, чтобы пробки предотвращать.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Систему Loop создала компания The Boring Company Илона Маска (главы Tesla), под ее же управлением она находится. 70 электромобилей Tesla по тоннелю развозят посетителей мероприятия.

Предполагалось, что скорость машин составит 64 км/ч, однако в реальности при большом наплыве гостей они создали затор в тоннеле и двигались со скоростью 6 км/ч. Здесь нужно заметить, что длина этого тоннеля составляет 4,3 км, он располагается под землей на глубине 12 м, электромобилями по системе Loop управляет человек (не автопилот), система включает три остановочные станции. Причиной пробки стало закрытие одной из станций.

Илон Маск в 2016 году говорил, что идея узких однополосных тоннелей возникла из-за дорожных пробок, которые "сводят с ума". Линия Loop под выставочным комплексом Las Vegas Convention Center была построена для апробации технологии, чтобы затем тиражировать ее в городах. Но выяснилось, что заторы могут возникать и в самом Loop. Более того, в однополосном тоннеле с цилиндрическими стенами пробка вызывает гораздо больше уныния, чем на обычных дорогах.

#Tesla