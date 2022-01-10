Глава "Молдовагаза" назвал стоимость газа "Газпрома" для страны

Молдавия в январе будет закупать газ у компании "Газпром" по цене 647 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании "Молдовагаз" Вадима Чебана.

В декабре Молдавия закупала российское топливо по цене 550 долларов за тысячу кубометров.

Несмотря на повышение цены, газ для Молдавии все равно будет стоить дешевле, чем на бирже. С утра в понедельник стоимость фьючерсов на лондонской бирже ICE достигла 1034 долларов за тысячу кубометров. Позднее котировки опустились до 965 долларов.

В декабре цены на газ в Европе превышали рекордный уровень в 2200 долларов. Столь сильный рост произошел впервые с начала октября, когда цены достигали 1969 долларов.

Россия и Молдавия продлили контракт на поставку газа на пять лет 29 октября 2021 года. Этому предшествовало нескольких месяцев сложных переговоров. Договор подразумевает полную оплату накопившегося долга Молдавии перед Россией за прошлые поставки. В "Газпроме" размер долга оценили в 709 млн долларов (без учета Приднестровья). Поставки газа по новому договору начались 1 ноября.