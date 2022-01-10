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10.01.2022 12:27
Рубрика: Общество

Исследователи объяснили происхождение "загадочной хижины" на Луне

Текст: Юлия Мякишева
Фото: CNSA/Our Space Фото: CNSA/Our Space
Фото: CNSA/Our Space

В декабре 2021 года китайские астрономы опубликовали фотографии "загадочной хижины" - странного объекта на линии горизонта Луны, который запечатлел луноход Yutu-2. Сейчас исследователи дали объяснение, что это такое.

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Как передает Space.com слова профессора факультета географии Института исследования Земли и космоса Университета Западного Онтарио Филипа Стоука, "хижина" - это просто камень на краю кратера к северу от места стоянки ровера.

Исследователь отметил, что за время исследования помимо серьезных открытий, было много "кликбейта", поэтому он не удивлен, что кусок скалы, который на фото с низким разрешением кажется правильной квадратной формы, был объявлена "хижиной".

По его словам, несмотря на то, что в объекте нет ничего шокирующего, он все равно может быть интересен для науки. Скорее всего, когда луноход доберется до края кратера в начале 2022 года, скалы будут подробно изучены.

Фотографии камня вблизи опубликовал в Twitter журналист Эндрю Джонс. Он сообщил, что теперь "загадочную хижину" называют "нефритовым кроликом" из-за внешнего вида.

Общество Наука Общество Космос Освоение Луны

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