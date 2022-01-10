Исследователи объяснили происхождение "загадочной хижины" на Луне

В декабре 2021 года китайские астрономы опубликовали фотографии "загадочной хижины" - странного объекта на линии горизонта Луны, который запечатлел луноход Yutu-2. Сейчас исследователи дали объяснение, что это такое.
Как передает Space.com слова профессора факультета географии Института исследования Земли и космоса Университета Западного Онтарио Филипа Стоука, "хижина" - это просто камень на краю кратера к северу от места стоянки ровера.
Исследователь отметил, что за время исследования помимо серьезных открытий, было много "кликбейта", поэтому он не удивлен, что кусок скалы, который на фото с низким разрешением кажется правильной квадратной формы, был объявлена "хижиной".
По его словам, несмотря на то, что в объекте нет ничего шокирующего, он все равно может быть интересен для науки. Скорее всего, когда луноход доберется до края кратера в начале 2022 года, скалы будут подробно изучены.
Фотографии камня вблизи опубликовал в Twitter журналист Эндрю Джонс. Он сообщил, что теперь "загадочную хижину" называют "нефритовым кроликом" из-за внешнего вида.
Oh, this is amazing. Close to tears. Ourspace has published an update on the "mystery hut" and it's so underwhelming it's brilliant. It's just a small rock on a crater rim that they're now calling "jade rabbit" for its appearance. Source: https://t.co/frrMKH7RWM https://t.co/GFCIRzqmDu pic.twitter.com/jpDLDS8TZu— Andrew Jones (@AJ_FI) January 7, 2022