Израиль разрешил россиянам въезд в течение месяца после вакцинации

Израиль разрешил российским туристам, привитым "Спутником V", въезд в течение месяца после вакцинации. Об этом сообщил минздрав страны. Также уточняется, что по прибытии в Израиль россиянам придется сдавать платный тест на антитела.

"Согласно правилам, действующим в Израиле, вакцинированные двумя дозами "Спутника V" могут посетить страну, если после последней прививки прошло не менее 14 дней. День вакцинации не считается. Срок, в течение которого россияне в Израиле считаются вакцинированными: один месяц", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Согласно требованиям израильского минздрава, россиянам также необходимо сдать по прибытии в страну тест на антитела, в пересчете на рубли он обойдется примерно в 3 тысячи. До получения отрицательного результата турист должен находиться на карантине 24 часа. Еще один тест на COVID-19 турист должен сдать перед вылетом. Непривитые туристы в Израиль въехать не смогут.

Ранее крупнейшие российские туроператоры представили рейтинг самых дорогих туров по России по итогам 2021 года. Первое место занял Сочи. Причем некоторые поездки на главный курорт страны по цене оказались сопоставимы с турами на Мальдивы и в Мексику - порядка 500-800 тысяч рублей за тур.