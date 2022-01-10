Новости

Израиль разрешил россиянам въезд в течение месяца после вакцинации 19:32
"Зенит" объявил о переходе нападающего "Крыльев Советов" Сергеева 19:27
Володин оценил спасение младенца под Новосибирском 19:15
Беларусь и Китай достигли высшей точки сотрудничества 19:00
Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в 2-3 млрд долларов 18:24
Глава Европарламента попал в больницу из-за сбоя иммунной системы 18:23
Генсек ОДКБ посетит Казахстан и встретится с властями страны 18:06
Рябков: Отклонений от сформулированных Россией подходов не будет 18:03
Курс биткоина упал ниже 40 тысяч долларов впервые с 21 сентября 17:56
Курорты Кубани в 2022 году планируют принять 17 млн туристов 17:47
Вузы России продлят сроки сессии для студентов из Казахстана 17:44
Послом РФ в ЦАР назначен Александр Бикантов 17:42
Участники "Новогоднего марафона" прошли более 300 тысяч километров 17:40
МВД объяснило сбои в работе сервисов ГИБДД 17:29
"Лариса Ивановна" из "Мимино" Елена Проклова попала в реанимацию 17:21
Итальянский режиссер снимет байопик об Одри Хепберн 17:18
Депутат предложила разрешить запуск салютов только в определенное время 17:13
В Госдуме предложили отменить роуминг для россиян в Казахстане 16:58
Экс-главу военной разведки Дании обвинили в утечке секретных данных 16:54
Советник президента США по нацбезопасности провел закрытое совещание по России 16:49
Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА 16:46
Болгария выступила против размещения сил НАТО на восточном фланге 16:45
Депутат предложил обнулить НДФЛ для малообеспеченных россиян 16:44
Финские ученые разработали молекулу, которая подавляет коронавирус 16:41
На Украине высказались за сохранение открытых дипломатических связей с РФ 16:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
10.01.2022 19:32
Рубрика: Экономика

Израиль разрешил россиянам въезд в течение месяца после вакцинации

Текст: Нина Егоршева
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Израиль разрешил российским туристам, привитым "Спутником V", въезд в течение месяца после вакцинации. Об этом сообщил минздрав страны. Также уточняется, что по прибытии в Израиль россиянам придется сдавать платный тест на антитела.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В каких регионах России "диким" туристам проще снять жилье

"Согласно правилам, действующим в Израиле, вакцинированные двумя дозами "Спутника V" могут посетить страну, если после последней прививки прошло не менее 14 дней. День вакцинации не считается. Срок, в течение которого россияне в Израиле считаются вакцинированными: один месяц", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Согласно требованиям израильского минздрава, россиянам также необходимо сдать по прибытии в страну тест на антитела, в пересчете на рубли он обойдется примерно в 3 тысячи. До получения отрицательного результата турист должен находиться на карантине 24 часа. Еще один тест на COVID-19 турист должен сдать перед вылетом. Непривитые туристы в Израиль въехать не смогут.

Ранее крупнейшие российские туроператоры представили рейтинг самых дорогих туров по России по итогам 2021 года. Первое место занял Сочи. Причем некоторые поездки на главный курорт страны по цене оказались сопоставимы с турами на Мальдивы и в Мексику - порядка 500-800 тысяч рублей за тур.

Экономика Туризм В мире Ближний Восток Израиль Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Минцифры поддержало отмену платы за роуминг для российских абонентов в Казахстане
Послом РФ в ЦАР назначен Александр Бикантов
Путин: Весь контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана после завершения миссии
В ВОЗ предрекли три трудных месяца из-за "омикрона"
"Лариса Ивановна" из "Мимино" Елена Проклова попала в реанимацию
Нотариусы пояснили, когда с подарков платят налоги
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье