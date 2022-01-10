Кабмин направит 3,5 млрд рублей на развитие школьного туризма

До 2024 года правительство направит 3,5 миллиарда рублей на программу развития школьного туризма, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. О ее запуске заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В этом году в рамках инициативы поездки смогут совершить 100 тысяч учащихся 5-9 классов.

Пока в программе участвуют 18 регионов. "География самая обширная - от Сахалина до Калининграда, от Адыгеи до Новгорода", - отметил Чернышенко. Регионам предстоит своими нормативными актами оперативно установить правила участия школьников в программе и сформировать реестр исполнителей. Граждане смогут самостоятельно выбрать туристический маршрут, включая экскурсии, гостиницы для размещения. "Продолжительность поездки не менее 24 часов. То есть минимум одна ночевка для комфорта детей при переездах", - сказал зампред правительства.

"Мы рассчитываем, что стоимость таких поездок за счет бюджетов всех уровней составит не менее 7 тысяч рублей на каждого учащегося, из которых 5 тысяч - гарантированная сумма из федерального бюджета", - заявил Дмитрий Чернышенко.