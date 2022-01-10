Корейские марки возглавили рейтинг угонов в прошлом году

Самыми угоняемыми автомобилями в прошлом году стали представители корейского автопрома. Бывший лидер по угонам японская Toyota впервые не вошла даже в первую пятерку, утверждают эксперты "АльфаСтрахование".

Согласно исследованию компании по страховым случаям по каско, если в прошлом году сразу два автомобиля марки Toyota - RAV 4 (11%) и Camry (7%) - были в числе лидеров, то к концу 2021-го их места заняли Hyundai Santa Fe (12%) и Mitsubishi Outlander (11%). Тройку лидеров замыкает Kia Rio с показателем в 10%. Кроме того, в первую пятерку вошли еще два представителя марки Kia - Sportage (8%) и Sorento (7%). Это объясняется массовым спросом россиян на автомобили этой марки.

На шестом месте снова Hyundai - на сей раз Tucson (5%). И только на седьмой строчке рейтинга появляется Toyota Camry (5%). Восьмое место досталось Volkswagen Polo (4%). А замыкают десятку снова автомобили Toyota: RAV 4 (4%) и Land Cruiser Prado (2%)

Примечательно, что количество автохищений в России на фоне пандемии снижается. По сравнению с 2020 годом - на 33%.

- Ожидалось, что по мере снятия антиковидных ограничений и возвращения к привычной жизни, число заявляемых угонов в стране будет расти. Но статистика показывает обратное - количество хищений все еще снижается. Возможно, это связано с тем, что границы многих государств до сих пор закрыты. Это сильно осложняет сбыт краденных автомобилей. Скорее всего, этот же фактор стал главной причиной практически полного отсутствия представителей японского премиум-класса в рейтинге самых угоняемых авто. Также интересно, что подобная тенденция совпала с внедрением Toyota и Lexus новой противоугонной технологии, когда на весь автомобиль наносится множество специальных микроточек, каждая из которых содержит PIN-код, привязанный к VIN-номеру машины. Возможно, эта новация помогла японскому автоконцерну снизить интерес автоугонщиков к бренду, - говорит директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов. - Однако мы считаем, что риск увеличения частоты угонов автомобилей может реализоваться в любой момент вместе с улучшением эпидемиологической обстановки в стране и мире, поэтому важно заранее позаботиться о надежной страховой защите для автомобиля.

Напомним, что частота угонов разных моделей и марок у разных страховщиков отличается. Отличается она и от официальных данных МВД. Ведь она напрямую зависит от количества договоров каско, заключенных той или иной компанией. Но пока МВД еще не подвело итоги прошлого года. Хотя, надо сказать, что отчет об угонах данная компания делала совместно с крупным оператором телематических систем. А он устанавливает свое оборудование не только на застрахованные ей машины. Так что, похоже, картина соответствует средней по рынку. Но среди автомобилей, которые вообще страхуют от угона.