Курс биткоина упал ниже 40 тысяч долларов впервые с 21 сентября

В понедельник курс биткоина продолжил падение, опустившись ниже отметки в 40 тысяч долларов. По состоянию на 17.25 криптовалюта торговалась на уровне 39,8 тысяч долларов. Таким образом монета приблизилась к минимуму, который был установлен 21 сентября 2021 года.

Минувший год криптовалюты закончили довольно неудачно, дешевея вслед за опасениями по коронавирусу и высокой инфляции в мире. Причем в цикле снижения биткоин находится с начала декабря. Его взлеты в 2021 году во многом были связаны либо с откровенными рыночными манипуляциями, либо с притоком денег, которые вливали в финансовые рынки ФРС США и Европейский ЦБ (ЕЦБ) для борьбы с последствиями коронакризиса. Распродажи, напротив, шли вслед за новостями о появлении нового штамма "омикрон".

Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич сообщил "РГ", что в 2022 году не стоит ждать очередного утроения капитализации крипторынка. При оптимистичном сценарии можно настраиваться на 50%-100% рост. Однако устойчивые продажи биткоина или остановка экономического роста способны вернуть его на уровень 2019 года (немногим выше 10 тысяч долларов за монету), предупредил эксперт.