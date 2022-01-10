Lada сказала всем "спасибо" и нарвалась на хейт

Под конец года АвтоВАЗ выпустил предновогоднее видео, в котором от имени бренда Lada выразил благодарность своим сотрудникам и, конечно же, клиентам, которые выбрали автомобили бренда. Однако "спасибо" оценили далеко не все.

Видео было опубликовано в соцсетях Lada, и в комментариях люди традиционно разделились на две категории. Первая выразила своё недовольство продукцией компании - качеством и ценами, и отношением к клиентам.

"Спасибо ТАЗ за отличные дворники, под крепление VATL 5.1 - раньше пошел и купил что угодно и поменял когда угодно... Теперь нигде не купить, кроме как на фирменном сервисе (оный в 120 км) и только за огромные бабки...", - написал Александр Александрович.

"Спасибо и вам! Спасибо за повышения цен, спасибо за навязанные допы по 300-400 тысяч рублей вашими дилерами! Спасибо за отказы по гарантии и выигранные суды с вами! Спасибо!", - ответил на "спасибо" от Lada Илья Прокопенко.

При прочтении некоторых комментариев возникает ощущение, что их оставляют люди, которые до сих пор уверены, что на конвейере АвтоВАЗа собирают классическое семейство: "Спасибо и вам за огромные зазоры в дверях! С новым годом!" - написал один из пользователей под видео на YouTube.

Кто-то не упустил возможности отточить своё мастерство иронии и сарказма: "Спасибо, Лада, за цены. Желаю в следующем году чтобы цены повышались хотя бы раз в неделю на 30 тысяч. Это сделает нас ещё ближе и родней".

Негативные комментарии разбавлены и теми, кто доволен продукцией и сервисом Lada: "Спасибо! Больше 5 тыс. на гранте кросс прошли незаметно, уже сроднилась с машинкой!) машинка на достойном уровне) отвечает всем поставленным задачам) сгладила моё впечатление от 2021 года", - написала Александра Морозова в группе Lada "ВКонтакте".

Никита Браварский: "И тебе, Лада, спасибо! Восемь месяцев назад я купил Веста СВ Кросс, и я рад, что сделал этот выбор. Машина дарит только положительные эмоции. Не опускайте планку и продолжайте быть лидером российского рынка".