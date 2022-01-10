Лукашенко выступил за наращивание миротворческого потенциала ОДКБ

За наращивание миротворческого потенциала ОДКБ выступил в понедельник Александр Лукашенко, выступая по видеосвязи на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности этой организации, передает пресс-служба главы государства.

Высказав убеждение, что страны Содружества ждут в перспективе "серьезные вызовы", он заявил о необходимости укреплять ОДКБ, "спокойно и планомерно наращивать все ее компоненты и, прежде всего, миротворческий потенциал. Весьма важно сохранить мобильность и оперативность действий", - подчеркнул он.

Давая оценку трагическим событиям в дружественной стране, Лукашенко констатировал, что ввод миротворцев ОДКБ нарушил планы заказчиков конфликта в Казахстане. Судя по активности западных политиков, уточнил он, там внимательно отслеживают ситуацию в Казахстане. "Это еще раз подтверждает правильность принятого нами решения", - обратил он внимание своих коллег.

Анализ событий в Казахстане, по его словам, показывает наличие, конечно же, внешнего фактора. " За аналогиями далеко ходить не надо: Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Афганистан. Не так давно подобный комбинированный натиск испытала и Беларусь".

Слишком много, полагает белорусский руководитель, накопилось желающих взорвать ситуацию и вокруг центрально-азиатских постсоветских республик. А для того, чтобы преодолеть эти негативные тенденции, считает президент, и самые близкие народы - Казахстана и Кыргызстана - "должны вместе попытаться решить тяжелые проблемы, которые остались в наследство. Уроки из произошедших событий, по его мнению, должен извлечь и в Ташкенте. "По нашей информации, взгляды (международных террористов), в том числе, брошены на Узбекистан", - добавил он.

Но надо понимать, убежден Лукашенко, что внешний фактор никогда не будет единственным. "За всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси", - напомнил глава государства.

В этой связи он выступил за ревизию в ОДКБ совместных мер по противодействию экстремизму. "Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях", - полагает Лукашенко. Вот почему, добавил он, "сегодня как никогда в рамках организации необходимо повышать уровень политического взаимодействия, координацию позиций на международной арене. Формы и методы оказания гибридного влияния на наши страны качественно совершенствуются. В рамках ОДКБ необходимо выработать адекватные меры реагирования", - заявил белорусский лидер.

Кроме того, президент обратил внимание на необходимость совершенствования информационного обмена и качественного улучшения аналитической составляющей. Он также считает необходимым своевременно вскрывать силы, которые в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на пути насилия, а также жестко пресекать их деструктивную деятельность.