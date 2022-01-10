Видеотрансляция: Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

Президент России Владимир Путин принимает участие в видеоконференции лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности. На внеочередной сессии ОДКБ будет обсуждаться ситуация в Казахстане и меры по ее нормализации.

В субботу, 8 января, в ходе телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил президента России в ближайшие дни провести совместную видеоконференцию лидеров ОДКБ под председательством Армении. Путин поддержал это предложение.

Напомним, в ряде населенных пунктов Казахстана 2 января этого года начались массовые беспорядки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью. 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о переброске миротворческого контингента в Казахстан. Ее цель - стабилизация и нормализация обстановки в республике.