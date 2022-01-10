Mercedes-Benz объявил о рекордных продажах "Геликов"

Mercedes-Benz по итогам 2021 года реализовал рекордное количество рамных внедорожников G-Class - по всему миру продано 41 174 экземпляра этой модели, следует из данных компании. Разразившийся в 2021-м глобальный дефицит микрочипов никак не отразился на производстве этого автомобиля.

"Гелендваген" является одним из самых высокомаржинальных продуктов для Mercedes-Benz, машину собирают в Австрии на заводе Magna-Steyr.

Напомним, G-Class производится с 1979-го. Гражданскую модель нынешнего поколения W463-II выпускают с 2018-го, с предыдущим W463 (1990-2018) внедорожник конструктивно не имеет практически ничего общего.

В основе G-Class - лонжеронная рама лестничного типа, передняя подвеска независимая, на двойных поперечных рычагах, задняя - зависимая, на четырех продольных рычагах. Есть блокировки трех дифференциалов и понижающая передача. Помимо гражданской модели Mercedes-Benz продолжает параллельно выпускать утилитарное семейство G-Class Professional W461 (появился в 1992 году) - его покупают военные и службы экстренного реагирования разных стран мира.

В России гражданский G-Class сейчас стоит от 11 730 000 рублей за начальный вариант G350d (турбодизель, 2,9 л, 249 л.с.).

Всего по итогам 2021 года Mercedes-Benz (включая Smart) продал 2 093 476 легковых автомобилей (-5% относительно 2020-го). Продажи легких коммерческих автомобилей (подразделение Vans) составили 334 210 единиц (+2,6%).