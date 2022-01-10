МИД РФ: В понедельник из Нур-Султана вернулись 28 россиян

В Россию самолетом Минобороны РФ из Нур-Султана доставлено в понедельник 28 россиян. Об этом говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

Напомним, что в первые дни января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на сжиженный газ.

Сегодня состоялся онлайн-саммит ОДКБ, где президент России Владимир Путин оценил ситуацию в Казахстане. По его словам, страна столкнулась с международным терроризмом. Но ОДКБ смогла остановить уголовников, боевиков и мародеров.