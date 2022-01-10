Путин о ситуации в Казахстане: терроризм и майданные технологии. Главное

• Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей безопасности, целостности и суверенитета.

• В стране применяли майданные технологии силовой информационной поддержки беспорядков. В беспорядках участвовали боевики, прошедшие подготовку в лагерях террористов за рубежом. Это агрессия международного терроризма.

• Операция миротворцев ОДКБ в Казахстане была своевременной и легитимной. Удалось "поставить преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам".

• Весь контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана после завершения миссии.

• Страны ОДКБ не допустят силовой смены власти на своих территориях. "Мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций".

• События в Казахстане - не первая и не последняя попытка вмешаться извне.

• ОДКБ необходимо разработать предложения по совместному противодействию попыткам внешнего вмешательства, потому что "определенные силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создания спящих ячеек боевиков".

• Странам ОДКБ надо унифицировать процедуры принятия решений об использовании совместных сил.

• В ближайшее время ситуация в Казахстане будет стабилизирована.