Путин: Мы не позволим реализовывать сценарии цветных революций у себя дома

Владимир Путин заявил, что страны ОДКБ не позволят раскачивать ситуацию у себя дома и реализовывать сценарии цветных революций. В понедельник, 10 января, по ситуации в Казахстане прошла внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций", - сказал глава государства, выступая на онлайн-саммите.

Путин также отметил, что в беспорядках в Казахстане применялись майданные технологии. По словам российского президента, в них участвовали хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом.