Путин: В Казахстане использовались майданные технологии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей безопасности, целостности и суверенитета.

"Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо. А тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы", - сказал российский президент, выступая на онлайн-саммите ОДКБ.

Путин отметил, что те люди, которые выступали из-за сложившейся ситуации на газовом рынке и те, кто взял в руки оружие, - это разные люди с разными целями.

"При этом активно применялись присущие майданом технологии, элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, в том числе очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что нападение таких боевиков на Казахстан - по сути, явилось актом агрессии.