Путин: В Казахстане использовались майданные технологии

"Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо. А тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы", - сказал российский президент, выступая на онлайн-саммите ОДКБ.
Путин отметил, что те люди, которые выступали из-за сложившейся ситуации на газовом рынке и те, кто взял в руки оружие, - это разные люди с разными целями.
"При этом активно применялись присущие майданом технологии, элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, в том числе очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что нападение таких боевиков на Казахстан - по сути, явилось актом агрессии.
Путин: ОДКБ быстро приняла решения, чтобы защитить Казахстан от террористов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что реагировать на ситуации в Казахстане нужно было без промедления, поэтому обращение президента Касым-Жомарта Токаева в ОДКБ было сразу поддержано всеми главами государств - членами организации.
"Крайне важно, что нашей организации при участии ее секретариата удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жестких временных рамках", - сказал президент на онлайн-саммите ОДКБ.
Он отметил, что все действия миссии были направлены на то, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования госвласти, полной деградации внутренней ситуации. По словам президента, нужно было "поставить преграду террористам, мародерам и другим криминальным элементам".