Зась: Операция в Казахстане показала, что миротворческий потенциал ОДКБ работает

Операция в Казахстане показала, что созданный ОДКБ миротворческий потенциал работает и способен выполнять поставленные задачи, заявил генсек организации Станислав Зась на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Уже сейчас можно сделать точно один самый главный вывод - что тот миротворческий потенциал и механизм использования, который создан нашей организацией, реально работает и способен выполнять поставленные задачи", - сказал Зась.

По словам генсека, развертывание контингента миротворцев в полном объеме было завершено 9 января.

"В центре кризисного реагирования ОДКБ, где мы находимся, организован круглосуточный обмен информацией о складывающейся ситуации с командованием коллективных миротворческих сил и министерствами обороны государств-членов ОДКБ", - добавил он.

Зась сообщил, что 11 января вылетает в Казахстан "для изучения положения дел на месте, встречи с командующим, руководством Республики Казахстан".

Напомним, в ряде населенных пунктов Казахстана 2 января этого года начались массовые беспорядки. Поводом стало повышение цен на сжиженный газ. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью. 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о переброске миротворческого контингента в Казахстан. Его цель - стабилизация и нормализация обстановки в республике.