Новости

Путин предложил подготовить варианты по ответу ОДКБ на вмешательство извне 12:15
Токаев: ОДКБ показала свою востребованность и эффективность 12:10
Путин призвал совершенствовать процедуры использования сил ОДКБ 12:08
Лукашенко выступил за наращивание миротворческого потенциала ОДКБ 12:05
Российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на Украину 11:57
Высота сугробов в Москве превысила норму 11:48
Путин: ОДКБ быстро приняла решения, чтобы защитить Казахстан от террористов 11:42
Более 80 тысяч автоматов Калашникова пропали в Африке 11:42
Оперштаб: В Москве выявлено 2 778 новых случаев COVID-19 11:40
В ФСС пояснили, как будут оплачиваться бумажные больничные за 2021 год 11:33
Путин: Казахстан столкнулся с международным терроризмом 11:25
В Казахстане освободили задержанного киргизского музыканта 11:25
На Каспийской флотилии сформировался коллективный иммунитет от COVID-19 11:22
В Эстонии разработают программу примирения соседей 11:19
Зась: Операция в Казахстане показала, что миротворческий потенциал ОДКБ работает 11:18
Европа снизила отбор газа из подземных хранилищ до осеннего уровня 11:16
Более половины российских туристов вернулись из Казахстана 11:16
Собянин рассказал, какой он видит Москву будущего 11:09
Полковника КНБ Казахстана нашли мертвым 11:07
Токаев: Конституционный порядок в Казахстане восстановлен 11:02
В Тюмени по делу об отравлении суррогатом задержаны 10 человек 11:02
В Госдуме оценили слова Блинкена об "угрозе" восстановления СССР 10:56
Токаев заявил, что террористы в Казахстане действовали с особой жестокостью 10:53
Крупнейший пожар в США унес жизни 19 человек 10:53
В столице за праздники выявлено почти 600 нетрезвых водителей 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
10.01.2022 11:18
Рубрика: В мире

Зась: Операция в Казахстане показала, что миротворческий потенциал ОДКБ работает

Операция в Казахстане показала, что созданный ОДКБ миротворческий потенциал работает и способен выполнять поставленные задачи, заявил генсек организации Станислав Зась на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

МИД РФ заявил о законных основаниях миссии ОДКБ в Казахстане

"Уже сейчас можно сделать точно один самый главный вывод - что тот миротворческий потенциал и механизм использования, который создан нашей организацией, реально работает и способен выполнять поставленные задачи", - сказал Зась.

По словам генсека, развертывание контингента миротворцев в полном объеме было завершено 9 января.

"В центре кризисного реагирования ОДКБ, где мы находимся, организован круглосуточный обмен информацией о складывающейся ситуации с командованием коллективных миротворческих сил и министерствами обороны государств-членов ОДКБ", - добавил он.

Слуцкий: Усилиями миротворцев ОДКБ удалось стабилизировать ситуацию в Казахстане

Зась сообщил, что 11 января вылетает в Казахстан "для изучения положения дел на месте, встречи с командующим, руководством Республики Казахстан".

Напомним, в ряде населенных пунктов Казахстана 2 января этого года начались массовые беспорядки. Поводом стало повышение цен на сжиженный газ. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью. 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о переброске миротворческого контингента в Казахстан. Его цель - стабилизация и нормализация обстановки в республике.

В мире экс-СССР Казахстан Международные организации ОДКБ Массовые беспорядки в Казахстане

Главное сегодня

Токаев: Беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота
Выезд на встречную полосу стал уголовно наказуемым
ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке до двузначного уровня
Антонов призвал демократические силы мира помогать Казахстану
В Роспотребнадзоре заявили, что COVID быстро распространяется среди детей
МИД РФ: США могут применить новые меры против "Северного потока-2"
Израиль вновь откроет границы для туристов