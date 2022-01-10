Путин: Казахстан столкнулся с международным терроризмом

Казахстан столкнулся с международным терроризмом. Россия понимает, что угроза Казахстану была вызвана не стихийными акциями протеста, а теми, кто взял в руки оружие. Об этом в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.

Как подчеркнул Путин, в Казахстане применялись известные по "майдану" технологии силовой информационной поддержки беспорядков.

Миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане глава государства назвал исключительно своевременной и легитимной. По словам Путина, ОДКБ показала на деле свой потенциал. Миротворческий контингент будет находиться в Казахстане ограниченный период.

Владимир Путин также выразил уверенность в том, что уже в ближайшее время совместными усилиями ситуация по всему Казахстану будет стабилизирована.

Накануне стало известно, что коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач. Об этом заявил командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. Прибытие подразделений миротворцев ОДКБ в Казахстан и принятие ими на себя охранных функций позволило высвободить часть сил казахстанских правоохранителей для решения контртеррористических задач. Об этом заявил замминистра обороны Казахстана Султан Гамалетдинов.