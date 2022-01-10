Путин призвал совершенствовать процедуры использования сил ОДКБ

Решения членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) об использовании совместных сил должны быть единообразными, считает президент России Владимир Путин.

В ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Казахстане, он отметил, что сотрудничество стран-участниц в вопросе о помощи властям республики в наведении порядка показало высокий уровень доверия и готовность работать "в любое время дня и ночи".

Тем не менее, "нужно подумать о совершенствовании процедур принятия решений об использовании совместных сил" ОДКБ, считает российский лидер. "Решения (по Казахстану - прим. "РГ") были приняты оперативно, но нужно, чтобы они были единообразными", - уверен Путин. "Это улучшило бы качество нашей работы, подняло бы его еще чуть повыше и сделало бы нашу работу еще более эффективной, хотя и так в целом нам жаловаться особенно не на что", - добавил он.