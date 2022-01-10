Минцифры: Бесплатная связь в Казахстане будет доступна россиянам 12 -19 января

Минцифры РФ и операторы "большой четверки" договорились обеспечить бесплатную связь во время режима ЧП в Казахстане. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и СМС, в том числе при отрицательном балансе, сообщили в ведомстве. В ведомстве уточнили, что такой режим будет действовать с 12 по 19 января.

На территории Казахстана россияне смогут бесплатно звонить в диппредставительства и авиакомпании для решения вопросов пребывания в стране. Кроме того, в Минцифры сообщили, что те наши соотечественники, кто находится в роуминге на территории Казахстана начиная с 5 января, смогут запросить перерасчет своих расходов у сотового оператора.

Министерство приводит данные, согласно которым в Казахстане сейчас находится порядка 30 тысяч россиян, которые пользуются мобильной связью.

Ранее с инициативой отменить роуминг для россиян в Казахстане выступили депутаты Госдумы. Об этом сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Парламентарии предложили установить лимит бесплатных разговоров и СМС с Россией в пределах двух часов в сутки.