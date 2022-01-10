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10.01.2022 19:38
Рубрика: Экономика

Минцифры поддержало отмену платы за роуминг для российских абонентов в Казахстане

Текст: Татьяна Замахина
Минцифры поддержало предложение "Единой России" об отмене платы за роуминг для российских абонентов в Казахстане. По инициативе партии этот механизм закрепят законодательно, заявили в "ЕР".

Как ранее сообщалось, с данной инициативой выступили единороссы, входящие в комитет Госдумы по информполитике. Лимит бесплатных разговоров и СМС с Россией было предложено установить в пределах двух часов в сутки.

Фото: Russian Defence Ministry / AFP
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Отмена платы за международный роуминг, согласно инициативе, коснется российских абонентов, которые находились или находятся в Казахстане в период с 5 по 19 января.  Операторам связи уже направлены обращения за подписью профильного министра Максута Шадаева, уточнил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

В этом документе предлагается не тарифицировать входящие/исходящие вызовы и СМС для абонентов из России, находящихся в республике 5-19 января 2022 года.

"Российские граждане, оказавшись в странах с введенным режимом ЧП, не должны платить за международный роуминг при соединениях с Россией", - подчеркнул парламентарий.

Он уточнил, что механизм компенсации затрат для операторов депутаты определят с Минцифрой.

"Такой закон - станет реальной защитой для россиян, попавших в чрезвычайные обстоятельства вдали от дома. Профильный комитет Госдумы приступает к разработке инициативы", - отметил Александр Хинштейн.

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