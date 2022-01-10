МВД готовит новые билеты для экзамена на права

Одна из главных целей изменения билетов - это отказ от их заучивания. Глядя на ситуации в билете, кандидат на права должен понимать, как действовать безопасно в той или иной ситуации.

Напомним, что работа над таким походом к билетам ведется уже несколько лет. В прошлом году вступил в силу новый регламент по приему экзаменов, который объединил два практических экзамена - площадку и город - в один. Но теоретический экзамен остался прежним.

Двадцать вопросов из четырех тематических блоков, на которые надо ответить за 20 минут. При неправильном ответе на вопрос назначается пять дополнительных вопросов из того же тематического блока и пять дополнительных минут. При двух неправильных ответах на вопросы из разных тематических блоков назначается 10 дополнительных вопросов из двух этих блоков и десять дополнительных минут. При трех неправильных ответах - оценка "не сдал". При двух неправильных ответах в одном тематическом блоке - "не сдал".

Не изменились и билеты. Это 800 задач, которые поделены на 40 билетов. По 20 вопросов в каждом. Также билеты разделены на два комплекта. Первый предназначен для тех, кто собирается получить права на категории "М" - мопеды, "А" - мотоциклы, "В" - легковые автомобили или подкатегории "А1" - легкие мотоциклы и "В1" - трициклы и квадрициклы. Второй комплект билетов предназначен для тех, кто желает открыть себе категории "С" - грузовики и "D" - автобусы, а также подкатегории "С1" - грузовики с разрешенной массой до 7,5 тонны, "D1" - автобусы с количеством пассажирских мест до 16.

В начале реформы предлагалось множество вариантов изменения теоретического экзамена. Один из самых интересных - это германский вариант. Если в наших билетах нужно выбрать один верный ответ из предложенных вариантов, то в Германии необходимо обозначить все верные ответы. Их может быть несколько. Поверьте, это гораздо сложнее.

Второй вариант, который обсуждается до сих пор - это увеличение количества билетов и задач в них. То есть, комплектов билетов должно быть не два, а как минимум под каждую категорию, то есть семь. Помимо мототехники и мопедов, легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, есть еще троллейбусы и трамваи. Также планируется увеличение количества самих задач. Если вызубрить 800 билетов не так уж и сложно, то 8000 уже задача не из легких. А если учесть, что билет формирует компьютер из всех в него заложенных задач, то одинаковых билетов точно не попадется.

Кандидат в водители должен знать правила, ориентироваться в ситуации на дорогах, а не зубрить номера ответов. На это и нацелены разработчики новых билетов. Судя по всему, акцент будет сделан не на знание правил и конструкции автомобиля, а на грамотное и безопасное их применение. То есть, будут предлагаться различные ситуации, в которых кандидат в водители должен будет принять правильное решение.

Когда эти билеты будут готовы - пока неизвестно.