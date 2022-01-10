"На равных": Косачев прокомментировал итоги российско-американских консультаций

Главная новация здесь - "на равных". Американцы три последних десятилетия выстраивали мир под себя и таким образом, чтобы на равных с ними не мог (не смел) разговаривать никто - ни союзники, ни оппоненты, ни противники. Любые такие попытки американцы купировали в зародыше, прерывая разговор на первой фразе, если он был им некомфортен, и навязывая затем свою позицию всеми праведными и неправедными средствами.

Сейчас американцам пришлось слушать. Потому что на этот раз Россия жестко обозначила своё намерение прервать любой иной разговор, кроме содержательного и предметного.

Разговор состоялся, и я бы сравнил его с процедурой загрузки новой оперативной системы во всё более устаревающий компьютер. Американцы выслушали, не перегорели и, надеюсь, услышали. Это уже немало.

Пока - пауза. Справится ли громоздкая и явно устаревшая натовская машина с иной системой то ли исчисления, то ли координат, станет понятным после следующего раунда, 12 января между Россией и НАТО. Зависит не от программного обеспечения. Зависит от "железа", коим долго мнили себя натовцы. Шанс на перезагрузку (реальную, без перегрузки) сейчас реально есть.

А мне лично как в прошлом профессионального дипломату, помимо прочего, радостно осознавать, сколь важный путь проделала российская внешняя политика и дипломатия за эти три с лишним десятилетия. Время уступок, стремление понравиться партнеру или хотя бы не испортить с ним отношения остались в прошлом. Этот поезд окончательно ушёл. Мы не загоняем соперника в угол и тем более не ставим ему мат. Но мы более и не играем в поддавки, снимая свои фигуры добровольно и в одностороннем порядке с "великой шахматной доски". Игра в дальнейшем может быть только на равных.

35-й президент США Джон Ф. Кеннеди однажды признался: "Когда я стал президентом, больше всего меня поразило то, что дела действительно так плохи, как мы утверждали, будучи в оппозиции…"

Президенту Байдену предоставлен исторический шанс не только убедиться в удручающем состоянии мировых дел, но и принять на себя ответственность за их выправление. Думаю, сегодня блестящему дипломату Сергею Рябкову сотоварищи удалось убедить в этом госпожу Шерман. Надеюсь, госпоже Шерман достанет ответственности хотя бы попытаться убедить в том же самом госсекретаря Блинкена, а тому - президента Байдена. Если да, то шанс достичь прогресса на предстоящих переговорах Россия-НАТО сохранится.

В остальное же просто не хочется верить - слишком удручающе плохо это оказалось бы для всего мира.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook.