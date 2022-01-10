Названы условия использования воды, обнаруженной под Азовским морем

Обнаруженная под Азовским морем вода слабоминерализованная, но при обработке может быть использована как питьевая. Об этом говорится в презентации, которую опубликовал в своем Instagram вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Найдена слабоминерализированная вода, являющаяся условно питьевой (пригодна для использования в технических целях: полив, системы нагрева и охлаждения). При наличии необходимой водоподготовки вода может быть использована как питьевая", - говорится в документе.

Подчеркивается, что поиски питьевой воды под Азовским морем продолжаются.

В середине ноября вице-премьер сообщил, что под дном Азовского моря ученые обнаружили несколько пластов пресной воды.

Использование пресной воды из-под Азовского моря рассматривалось как один из вариантов решения проблемы водоснабжения Крыма. В конце декабря Хуснуллин рассказал, что принятые меры позволили выполнить все намеченные планы в этой сфере. По его словам, воды на полуострове хватит как минимум на десять лет.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

До 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму правительство направит более 48 миллиардов рублей. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.