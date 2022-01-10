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10.01.2022 20:45
Рубрика: Власть

Очную ставку можно будет проводить по видео

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)
Поправки в УПК разрешили следователям проводить в режиме видео-конференц-связи допросы свидетелей, очные ставки и даже опознание. Соответствующий закон публикует "Российская газета".

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, у органов предварительного расследования нередко возникает необходимость провести определенные следственные действия с лицами, находящимися в других регионах.

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"Это могут быть и свидетели, и потерпевшие, вынужденные по каким-то причинам уехать или переехать. Например, жертвой преступления может стать турист, который по окончании отпуска вернулся домой", - говорит Владимир Груздев.

Так что, по его мнению, принятые нормы направлены на повышение эффективности деятельности органов следствия и соблюдение разумных сроков судопроизводства. В свою очередь вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Елена Авакян подчеркивает, что сама по себе идея введения в УПК механизма допроса с использованием системы видео-конференц-связи является правильной и ожидаемой. При этом, по ее мнению, главный вопрос в данном случае - чтобы проведение следственных действий с помощью видеосвязи было возможно лишь тогда, когда на это согласны все участники процесса.

"Это не должно быть решением только одной стороны. Если обвиняемый настаивает на проведении очной ставки лично, то она должна проводиться в таком формате. Потому что в данном случае право всегда на стороне обвиняемого", - подчеркивает она.

Власть Работа власти Госуправление

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