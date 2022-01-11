Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 501-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2003, N 27, ст. 2706; 2007, N 24, ст. 2830; 2008, N 49, ст. 5724; 2012, N 31, ст. 4332; 2013, N 14, ст. 1661; N 52, ст. 6997; 2015, N 51, ст. 7251; 2016, N 1, ст. 60) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 38 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41) давать следователю, дознавателю или органу дознания в порядке, предусмотренном статьей 1891 настоящего Кодекса, обязательное для исполнения письменное поручение об организации участия в следственном действии лица, участие которого в данном следственном действии признано необходимым;";

2) часть третью статьи 41 дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13) давать дознавателю или органу дознания в порядке, предусмотренном статьей 1891 настоящего Кодекса, обязательное для исполнения письменное поручение об организации участия в следственном действии лица, участие которого в данном следственном действии признано необходимым;";

3) в статье 166:

а) часть шестую после слов "в следственном действии" дополнить словами ", с учетом особенностей, предусмотренных статьей 1891 настоящего Кодекса";

б) часть седьмую дополнить словами ", с учетом особенностей, предусмотренных статьей 1891 настоящего Кодекса";

в) часть десятую дополнить словами ", с учетом особенностей, предусмотренных статьей 1891 настоящего Кодекса";

4) дополнить статьей 1891 следующего содержания:

"Статья 1891. Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи

1. Следователь, дознаватель вправе провести допрос, очную ставку, опознание путем использования систем видео-конференц-связи государственных органов, осуществляющих предварительное расследование, при наличии технической возможности по правилам статьи 164 и главы 26 настоящего Кодекса с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. В случае необходимости проведения допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи следователь или дознаватель, которым поручено производство предварительного расследования, направляет следователю, дознавателю или в орган дознания по месту нахождения лица, участие которого в следственном действии признано необходимым, письменное поручение об организации участия данного лица в следственном действии.

3. Протокол допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи составляется с соблюдением требований, предусмотренных статьями 166, 167, 170, 189, 190, 192, 193 настоящего Кодекса, с учетом особенностей его подписания, установленных настоящей статьей, следователем или дознавателем, которым поручено производство предварительного расследования. В протоколе указываются дата, время и место производства соответствующего следственного действия как по месту составления протокола, так и по месту нахождения лица, указанного в части второй настоящей статьи. Запись о разъяснении участникам следственного действия, находящимся вне места производства предварительного расследования, их прав, обязанностей, ответственности и порядка производства следственного действия, а также запись об оглашении им протокола следственного действия удостоверяется подписями данных участников следственного действия, о чем у них берется подписка следователем или дознавателем по месту нахождения участников следственного действия.

4. Применение видеозаписи в ходе следственных действий, предусмотренных настоящей статьей, обязательно. Материалы видеозаписи приобщаются к протоколу соответствующего следственного действия.

5. После завершения допроса, очной ставки, опознания, проведенных путем использования систем видео-конференц-связи, составления и оглашения протокола участники соответствующего следственного действия вправе принести замечания о дополнении и уточнении протокола в подписке, указанной в части третьей настоящей статьи.

6. После завершения допроса, очной ставки, опознания, проведенных путем использования систем видео-конференц-связи, следователь, дознаватель или орган дознания по месту нахождения лица, участвующего в соответствующем следственном действии, в течение 24 часов направляет следователю или дознавателю, которым поручено производство предварительного расследования, подписку, указанную в части третьей настоящей статьи, и приобщенные к ней в ходе следственного действия документы и материалы, а также ордер адвоката, если в следственном действии участвовал адвокат лица, участвующего в следственном действии.

7. Следователь или дознаватель, которым поручено производство предварительного расследования, получив подписку, приобщает ее к протоколу соответствующего следственного действия.

8. Проведение допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи не допускается в случае возможности разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны либо данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасности.".

Президент Российской Федерации В. Путин