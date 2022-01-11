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11 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 501-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Комментарии Российской Газеты

Очную ставку можно будет проводить по видео

Принят Государственной Думой 22 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2003, N 27, ст. 2706; 2007, N 24, ст. 2830; 2008, N 49, ст. 5724; 2012, N 31, ст. 4332; 2013, N 14, ст. 1661; N 52, ст. 6997; 2015, N 51, ст. 7251; 2016, N 1, ст. 60) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 38 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41) давать следователю, дознавателю или органу дознания в порядке, предусмотренном статьей 1891 настоящего Кодекса, обязательное для исполнения письменное поручение об организации участия в следственном действии лица, участие которого в данном следственном действии признано необходимым;";

2) часть третью статьи 41 дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13) давать дознавателю или органу дознания в порядке, предусмотренном статьей 1891 настоящего Кодекса, обязательное для исполнения письменное поручение об организации участия в следственном действии лица, участие которого в данном следственном действии признано необходимым;";

3) в статье 166:

а) часть шестую после слов "в следственном действии" дополнить словами ", с учетом особенностей, предусмотренных статьей 1891 настоящего Кодекса";

б) часть седьмую дополнить словами ", с учетом особенностей, предусмотренных статьей 1891 настоящего Кодекса";

в) часть десятую дополнить словами ", с учетом особенностей, предусмотренных статьей 1891 настоящего Кодекса";

4) дополнить статьей 1891 следующего содержания:

"Статья 1891. Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи

1. Следователь, дознаватель вправе провести допрос, очную ставку, опознание путем использования систем видео-конференц-связи государственных органов, осуществляющих предварительное расследование, при наличии технической возможности по правилам статьи 164 и главы 26 настоящего Кодекса с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. В случае необходимости проведения допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи следователь или дознаватель, которым поручено производство предварительного расследования, направляет следователю, дознавателю или в орган дознания по месту нахождения лица, участие которого в следственном действии признано необходимым, письменное поручение об организации участия данного лица в следственном действии.

3. Протокол допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи составляется с соблюдением требований, предусмотренных статьями 166, 167, 170, 189, 190, 192, 193 настоящего Кодекса, с учетом особенностей его подписания, установленных настоящей статьей, следователем или дознавателем, которым поручено производство предварительного расследования. В протоколе указываются дата, время и место производства соответствующего следственного действия как по месту составления протокола, так и по месту нахождения лица, указанного в части второй настоящей статьи. Запись о разъяснении участникам следственного действия, находящимся вне места производства предварительного расследования, их прав, обязанностей, ответственности и порядка производства следственного действия, а также запись об оглашении им протокола следственного действия удостоверяется подписями данных участников следственного действия, о чем у них берется подписка следователем или дознавателем по месту нахождения участников следственного действия.

4. Применение видеозаписи в ходе следственных действий, предусмотренных настоящей статьей, обязательно. Материалы видеозаписи приобщаются к протоколу соответствующего следственного действия.

5. После завершения допроса, очной ставки, опознания, проведенных путем использования систем видео-конференц-связи, составления и оглашения протокола участники соответствующего следственного действия вправе принести замечания о дополнении и уточнении протокола в подписке, указанной в части третьей настоящей статьи.

6. После завершения допроса, очной ставки, опознания, проведенных путем использования систем видео-конференц-связи, следователь, дознаватель или орган дознания по месту нахождения лица, участвующего в соответствующем следственном действии, в течение 24 часов направляет следователю или дознавателю, которым поручено производство предварительного расследования, подписку, указанную в части третьей настоящей статьи, и приобщенные к ней в ходе следственного действия документы и материалы, а также ордер адвоката, если в следственном действии участвовал адвокат лица, участвующего в следственном действии.

7. Следователь или дознаватель, которым поручено производство предварительного расследования, получив подписку, приобщает ее к протоколу соответствующего следственного действия.

8. Проведение допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи не допускается в случае возможности разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны либо данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасности.".

Президент Российской Федерации В. Путин