Переговоры по гарантиям безопасности в Женеве прервались на обед

Участники российско-американских переговоров по гарантиям безопасности сделали перерыв на обед. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что организаторы предложили дипломатам различные закуски.

Обед проходит в постпредстве США в Женеве. Стороны останутся здесь до конца переговоров, проинформировал источник в американской делегации.

Напомним, переговоры по вопросу о гарантиях безопасности, которые начались в понедельник, 10 января, утром в Женеве, проходят в закрытом формате. Временные рамки для дискуссии не установлены.

Делегацию России возглавляют замминистра иностранных дел и обороны Сергей Рябков и Александр Фомин, США - первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.