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10.01.2022 15:50
Рубрика: Власть

Переговоры по гарантиям безопасности в Женеве прервались на обед

Участники российско-американских переговоров по гарантиям безопасности сделали перерыв на обед. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что организаторы предложили дипломатам различные закуски.

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Обед проходит в постпредстве США в Женеве. Стороны останутся здесь до конца переговоров, проинформировал источник в американской делегации.

Напомним, переговоры по вопросу о гарантиях безопасности, которые начались в понедельник, 10 января, утром в Женеве, проходят в закрытом формате. Временные рамки для дискуссии не установлены.

Делегацию России возглавляют замминистра иностранных дел и обороны Сергей Рябков и Александр Фомин, США - первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

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