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10.01.2022 12:03
Рубрика: Власть

В Женеве начались переговоры РФ и США по гарантиям безопасности

Текст: Юрий Когалов
В Женеве начались российско-американские консультации по гарантиям безопасности. Как передает ТАСС, делегация РФ, которую возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин, прибыла в постпредство США при ООН.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве. Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Переговоры проходят в закрытом формате. Сколько они продлятся, неизвестно. Временные рамки не установлены. Не исключено, что стороны будут делать перерывы.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Накануне уже прошла предварительная часть переговоров в формате рабочего ужина. По итогам встречи Рябков заявил, что разговор был сложный, но деловой.

Как ранее отметил замглавы МИД РФ, позиция России на переговорах с США по гарантиям безопасности непреклонна, американской стороне следует готовиться идти на уступки. "К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть", - заявил он в эфире Первого канала.

В интервью РИА Новости Рябков также отметил, что Вашингтон хочет восстановить работу совета Россия-НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы.

Как заявил дипломат, Россия "хотела бы договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принять ответственные решения в нынешний сложный, если не сказать тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США

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